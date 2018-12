Bandić u bolnici najmanje tjedan dana, doznalo se i tko će umjesto njega upravljati Zagrebom

Nakon što je zbog plućne embolije završio u bolnici zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ipak će morati usporiti. Liječnicima je navodno rekao da ga 'pokrpaju' do ponedjeljka, no boravak u bolnici morat će ipak produžiti

No, kako ga je bolest spriječila u obavljanju dužnosti i nakon što su mu liječnici naložili minimalno jednotjedni oporavak, mijenjat će ga zamjenica Jelena Pavičić-Vukičević, koju je on ovlastio da bude privremena gradonačelnica dok je on dulje vrijeme spriječen.

Gradonačelnik, sukladno Zakonu o Gradu Zagrebu, ima dva zamjenika, odnosno zamjenice - već spomenutu Pavičić-Vukičević i Oliveru Majić.

Ostane li Bandić u bolnici, Jelena Pavičić-Vukičević zajedno s obitelji Tuđman, predsjednicom Republike i autorom Kuzmom Kovačićem otvorit će spomenik Tuđmanu u ponedjeljak u 15 sati, u srijedu će odraditi i akte gradonačelnika, a u četvrtak slijedi burna rasprava o proračunu.