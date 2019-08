Bandić: Ruke moje stranke obvezuju i Predraga Štromara

Nakon što je otvorio radove na istočnom kolniku Avenije Marina Držića koji će trajati do nedjelje, 25. kolovoza, gradonačelnik Milan Bandić dao je komentar i o GUP-u

Upitan o pritužbama građana oko Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba, Bandić je kazao kako je to jamranje te kako čak vidi i instrumentaliziranje djece u promidžbenoj kampanji koju rade njegovi oponenti. 'Ja im čestitam, ali me neće zaustaviti u razvoju grada', rekao je, prenosi N1 , Bandić.

Na upit novinarke što će se dogoditi ako ministar Štromar neće dati odobrenje za GUP, Bandić odgovara: 'To pitajte Štromara, moja poruka Štromaru je neka on radi svoj posao, a ja da radim svoj posao. Partnerski odnos Vlade i Grada je neupitan. Plus toga, mi smo uzročno-posljedično vezani. Koliko ja znam, ruke stranke Bandić Milan 365 obavezuju gospodina Štromara, kao i mene u gradu građani. I bilo bi dobro da budemo partneri, a manje komuniciramo putem medija i bit će nam svima bolje.'