Bandić o prosvjedu: Crkva treba ljubiti djelima, manje riječima

Građanska inicijativa 'Hrvatska protiv Istanbulske konvencije' organizirala je prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru u kojem su sudjelovale tisuće ljudi. Prosvjed je počeo okupljanjem na Trgu žrtava fašizma ispred središnjice HDZ-a, a potom se nastavio na Trgu bana Jelačića.

'Crkva treba raditi svoje, iskreno, do kraja kao što reče papa Franjo. Ljubiti djelima, manje riječima. Mi također. I da svatko radi svoj posao , da se bolje organiziramo i da bolje živimo. Dok se prosvjeduje ne govori se o 224 tisuće blokiranih. Dok se prosvjeduje , ne govori se o 180 tisuća umirovljenika s ispod tisuću kuna mirovine. To su problemi s kojima se mi moramo uloviti u koštac", kaže Bandić.

Zagrebački gradonačelnik je kazao i da dok se ovo radi nema pravih problema na stolu i rješavanja tih problema.

'Ne bi me iznenadilo da se za mjesec dana na Trgu ne nađu ustaše i partizani, iako je Drugi svjetski rat završio. Ali očito, kad je to potrebno zbog dnevno političkih svrha, ili još bolje da se odlutaju problemi koji su najaktualniji, koji se tiču standarda građana ove zemlje onda imamo to što imamo", zaključio je Bandić.