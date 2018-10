Bandić: Mi delamo, a oni prosvjeduju

Projekt 'Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb', vrijedan 30 milijuna kuna, od čega ga s oko 25,5 milijuna kuna sufinancira EU, predstavljen je u četvrtak u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma (ZV), uz prosvjed predstavnika udruge za zaštitu okoliša UZOR iz Resnika gdje se taj CGO za Zagreb i Zagrebačku županiji planira izgraditi

Podsjetila je na nedavno izvješće Europske komisije u kojem se upozorava da Hrvatska neće ispuniti ciljeve koji su joj zadani EU direktivama te kako postojeći sustav mega centara nije u skladu s ciljevima odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te da EU takve projekte neće financirati.

Gradonačelnik Milan Bandić, koji je predstavio projekt, reagirao je na prosvjed poručivši kako to dokazuje "da su na pravom putu".

"Jer uvijek ima u demokraciji onih koji prosvjeduju, a ima i onih koji delaju. Mi ćemo delati, a oni će prosvjedovati. Njima je demokratsko pravo da prosvjeduju, a mi da delamo", poručio je Bandić.

Istaknuo je kako je taj projekt od značaja i za državu i za Zagreb jer to nije samo zagrebački otpad, nego i državni. Rekao je da je to država prepoznala te je na tome zahvalio ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću. Zahvalio je i Zagrebačkoj županiji na razumijevanju "da smo konačno shvatili da to radimo zajedno".

Bandić je na kraju poručio da bez recikliranja, odvojenog prikupljanja otpada nema rješenja strategije gospodarenja otpadom.

"Uskoro kada sve ovo donesemo, za godinu dana, stvorit ćemo preduvjete da će oni koji ne budu odvajali plaćati tri do četiri puta više odvoz otpada. Zato je bolje da nas se ne udara po džepu nego da preduhitrimo to i preveniramo kako bi otpad učinili korisnom sirovinom, a mi racionalno gospodarili tim otpadom", rekao je Bandić.