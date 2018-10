Maras: Bandić vlada Zagrebom u čemu mu pomaže svesrdno HDZ

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u utorak je od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića zatražio da poštuje zakone jer je nedopustivo da je Ivica Lovrić tri puta za redom imenovan v.d. pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, te najavio da će ministru uprave Lovri Kuščeviću (HDZ) podnijeti zastupničko pitanje u kojem će ga pitati zbog čega dopušta tu vrstu manipulacije i izbjegavanja zakona

Ustvrdio je da je to "personifikacija i način na koji gradonačelnik Milan Bandić vlada gradom Zagrebom u čemu mu pomaže svesrdno HDZ". Objasnio je da zakon vrlo jasno kaže da v.d. pročelnika može biti imenovan samo dva puta, a ne tri puta.

"Imenovanje i obnašanje dužnosti gospodina Lovrića je samo pokaz stanja u sustavu obrazovanja grada Zagreba u osnovnim i srednjim školama. Zbog toga je moj zaključak da gradonačelnik i HDZ dopuštaju ovakvu muljažu pokazujući djeci i svojim ponašanjem kako se mulja i ne pridržava zakona i samim time šalju vrlo jasnu poruku i profesorima da ako može gradonačelnik i njegov pročelnik za obrazovanje muljati i izvrgavati zakon da bi takvu poruku oni trebali slati djeci", rekao je Maras.

Maras je rekao kako je "bitno da Ivica Lovrić ne može biti pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje s obzirom da Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi jasno u članku 15 isključuje njegovo obnašanje dužnosti s obzirom da se protiv njega vodi kazneni postupak za kazneno djelo iz povrede dužnosti koju je obavljao kao pročelnik za obrazovanje".

"I sada se postavlja pitanje - zbog čega Bandić izbjegava imenovati pročelnika i izbjegava poštivati Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, i drugo, zašto ga HDZ u tome podupire. Zbog čega ministar Kuščević ne reagira i zbog čega ne napravi ono što je jedino logično - da kaže gradonačelniku: Ne može'.

Ocijenio je kako se tu pokazuje koliko su Bandić i Lovrić povezani. "Uz ova kaznena djela za koja odgovaraju, očito je Lovrić od prevelike važnosti Bandiću da on svjesno izbjegava poštivati zakon, da radi građane Zagreba glupima kada im tako nameće čovjeka za pročelnika za obrazovanje. Znači, po toj logici uopće ne bi moralo niti biti natječaja, niti bilo koga drugoga on ne bi morao imenovati nego na ovaj način bi mogao v.d., v.d., v.d. - cijeli svoj mandat", ustvrdio je Maras te poručio da Bandić to ne može raditi te će zbog toga danas ministru Kuščeviću o tome podnijeti zastupničko pitanje.

Zagrebački SDP-ovci su upozorili i na višegodišnje zanemarivanje osnovne uloge Grada Zagreba, kao osnivača škola, u stvaranju adekvatnih materijalnih uvjeta u školama, koje se očituje i kroz ugrožavanje zdravlja djece. Primjer je Osnovna škola Jure Kaštelana, na Trnjanskoj Savici čija je osnovna konstrukcija upitne stabilnosti, a uz to je jedna od nekoliko škola u Zagrebu koje još uvijek imaju ugrađene azbestne dijelove. Upozorili su i da neke škole prokišnjavaju, a više njih još nema grijanja iako je sezona grijanja počela 1. listopada.