U ovom zagrebačkom kvartu se ne može voziti brže od 40 na sat: Evo kako su to izveli

Zagrebačke ceste su završile radove na prometnicama u Mjesnom odboru Kralj Zvonimir, koji obuhvaća prostor između Šubićeve i Heinzelove, odnosno Zvonimirove i Branimirove.

Glavnina radova obavljena je u Ulici Ljudevita Posavskog, u kojoj se na potezu od 800 metara nalaze osnovna škola, dječji vrtić i Poliklinika SUVAG.