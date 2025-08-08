prometna regulacija

U ovom zagrebačkom kvartu se ne može voziti brže od 40 na sat: Evo kako su to izveli

M.Da.

08.08.2025 u 08:43

U MO Kralj Zvonimir maksimalna brzina prometovanja je 40 kilometara na sat
U MO Kralj Zvonimir maksimalna brzina prometovanja je 40 kilometara na sat Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: Facebook/Grad Zagreb
Uređenjem većine prometnica u MO Kralj Zvonimir brzina prometovanja je ograničena na 40 kilometara na sat. Uz to, prošireni su nogostupi, skraćene trake i osigurana nova parkirna mjesta

Zagrebačke ceste su završile radove na prometnicama u Mjesnom odboru Kralj Zvonimir, koji obuhvaća prostor između Šubićeve i Heinzelove, odnosno Zvonimirove i Branimirove.

Glavnina radova obavljena je u Ulici Ljudevita Posavskog, u kojoj se na potezu od 800 metara nalaze osnovna škola, dječji vrtić i Poliklinika SUVAG.

U prostoru cijelog mjesnog odbora brzina je ograničena na 40 kilometara na sat. Ulica Ljudevita Posavskog je nanovo asfaltirana, proširen je nogostup između Ulice Crvenog križa i Bogišićeve, a dio parkirališnih mjesta je preseljen na kolnik.

Uz to, sužene su prometne trake, a na postojećim kružnim tokovima je proširen radijus kako bi vozači sporije vozili. Osim toga, izgrađen je novi kružni tok, na raskrižju Nodilove i Ulice Ljudevita Posavskog.

Sve ovo je, kažu u Gradu Zagrebu, učinjeno zbog povećanja 'sigurnosti svih stanovnika, a posebice osnovnoškolcima i korisnicima zdravstvenih ustanova'.

