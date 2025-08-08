U ovom zagrebačkom kvartu se ne može voziti brže od 40 na sat: Evo kako su to izveli

Uređenjem većine prometnica u MO Kralj Zvonimir brzina prometovanja je ograničena na 40 kilometara na sat. Uz to, prošireni su nogostupi, skraćene trake i osigurana nova parkirna mjesta
Zagrebačke ceste su završile radove na prometnicama u Mjesnom odboru Kralj Zvonimir, koji obuhvaća prostor između Šubićeve i Heinzelove, odnosno Zvonimirove i Branimirove.
Glavnina radova obavljena je u Ulici Ljudevita Posavskog, u kojoj se na potezu od 800 metara nalaze osnovna škola, dječji vrtić i Poliklinika SUVAG.
U prostoru cijelog mjesnog odbora brzina je ograničena na 40 kilometara na sat. Ulica Ljudevita Posavskog je nanovo asfaltirana, proširen je nogostup između Ulice Crvenog križa i Bogišićeve, a dio parkirališnih mjesta je preseljen na kolnik.
Uz to, sužene su prometne trake, a na postojećim kružnim tokovima je proširen radijus kako bi vozači sporije vozili. Osim toga, izgrađen je novi kružni tok, na raskrižju Nodilove i Ulice Ljudevita Posavskog.
Sve ovo je, kažu u Gradu Zagrebu, učinjeno zbog povećanja 'sigurnosti svih stanovnika, a posebice osnovnoškolcima i korisnicima zdravstvenih ustanova'.