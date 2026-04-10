ŠPANJOLSKI PREMIJER

Sanchez nema dvojbi: Spremni smo već sutra raditi na europskoj vojsci

I.K./Hina

10.04.2026 u 20:20

Pedro Sanchez Izvor: EPA / Autor: Borja Puig de la Bellacasa/POOL / HANDOUT
Španjolska je spremna raditi na stvaranju zajedničke vojske Europske unije „već sutra“ jer jedino tako europske "osrednje sile" mogu dobiti na sigurnosnoj i obrambenoj važnosti u današnjem svijetu, rekao je u petak španjolski premijer Pedro Sanchez.

„Spremni smo napredovati prema zajedničkoj europskoj vojsci, ne za deset ili dvije godine, nego odmah. Već sutra, ako se mogu tako kolokvijalno izraziti“, izjavio je u Barceloni na forumu European Pulse posvećenom budućnosti Europe.

Sanchez smatra da stvaranje zajedničke vojske nije stvar izbora nego nužnost s obzirom na aktualne ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, te napetosti u svijetu.

"Europska unija se sastoji od osrednjih sila u području obrane i sigurnosti, a kao takvi možemo biti značajni jedino ako izgradimo zajednički vojsku“, rekao je Sanchez.

Ranjivost EU zemalja

Napomenuo je da je to nužno kako „drugi ne bi koristili“ ranjivost zemalja EU-a u tom području.

Španjolski socijalist je to izjavio uslijed krhkog primirja između SAD-a i Irana, te uslijed napada Izraela na Libanon, u trenutku dok Bruxelles nema većeg utjecaja na tamošnja događanja. Španjolska je ranije odbila zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju ulaganja u kupnju oružja na 5 posto BDP-a, koliko je zatražio od svih članica vojnog NATO saveza.

Madrid je osim toga zatvorio svoj zračni prostor za američke avione koji bi mogli sudjelovati u napadu na Iran, a također je preko svojih luka zabranio izvoz oružja u Izrael, optuživši dvije zemlje za vođenje nezakonitog rata protivnog međunarodnom pravu.

Benjamin Netanyahu i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL

SAD i Izrael su zbog toga kritizirali Španjolsku pri čemu joj je Trump u ožujku zaprijetio trgovinskim sankcijama.

Sanchez, kojeg iduće godine čekaju parlamentarni izbori, rekao je u petak da ulaganje u zajedničku obranu i sigurnost EU-a mora biti popraćeno naporom u drugim područjima, poput rasta gospodarstva i poticanja izgradnje više socijalnih stanova.

