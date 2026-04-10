Sanchez nema dvojbi: Spremni smo već sutra raditi na europskoj vojsci

„Spremni smo napredovati prema zajedničkoj europskoj vojsci, ne za deset ili dvije godine, nego odmah. Već sutra, ako se mogu tako kolokvijalno izraziti“, izjavio je u Barceloni na forumu European Pulse posvećenom budućnosti Europe.

Sanchez smatra da stvaranje zajedničke vojske nije stvar izbora nego nužnost s obzirom na aktualne ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, te napetosti u svijetu.

"Europska unija se sastoji od osrednjih sila u području obrane i sigurnosti, a kao takvi možemo biti značajni jedino ako izgradimo zajednički vojsku“, rekao je Sanchez.