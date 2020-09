Bakir Izetbegovć u Zagrebu: Nisam danas došao trgovati niti se žaliti Plenkoviću... Nije dobro kad Milanović kaže da je Bosna 'shit country'

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uoči razgovora s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu, dao je intervju za RTL

'Nisam rekao da ću razmisliti, nego sam rekao da ne treba prepustiti hrvatske rukovodioce Dodikovim tumačenjima, da mi naravno moramo razgovarati i da ću se ja odazvati gospodinu Plenkoviću. A što se tiče gospodina Milanovića, mislim da ćemo tu morati pričekati prvo da sretne svoje kolege, partnere iz BiH, članove Predsjedništva. U ovome treutku je to predsjedjedavajući, gospodin Džaferović. Nije nikako bilo dobro i to je nepoštovanje prema Džaferoviću od strane Milanovića, nepoštovanje prema BiH i strukturi i ustavnopravnom poretku. Trebao se prvo sresti s Džalaherovićem, njega preskočiti, i ići direktno na Dodika čije su politike destabilizirajuće, poruke su mu loše, antiintergacijske. Znamo njegov odnos prema Bošnjacima i Hrvatima u RS, dodijelio je prije godinu i pol dana odlikovanje generalu Lisici koji je bombardiarao Zadar. Zašto sa takvim čovjekom prije predsjedavajućim Predsjedništva. Danas ću se vidjeti s gospodinom Plenkovićem, a sa nama će biti gospodin Čović i dva ministra vanjskih poslova, BiH i hrvatski', kazao je za RTL.

Na pitanje koje će teme otvoriti, hoće li razgovarati o najvažnijoj temi za Hrvatsku - a to je položaj Hrvata u BiH. Hoće li se otvoriti tema izmjene izbornog zakonodavstva?

'Naravno da će to biti jedna od tema, ali mi to moramo sve uskladiti da bi napravili izmjene izbornog zakona. Ne samo makazama ili pincetom izvaditi samo ono za što je jedna strana zainteresirana. To je vrko kompleksno i sve se mora primijeniti', odgovara.