Bago očitao bukvicu političarima: Ako imate sumnji, prijavite ih DORH-u

Politička korupcija tema je sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. U raspravi se najviše govorilo o aktualnoj temi prebjega u Saboru

Predsjednik Nacionalnog vijeća Željko Jovanović uvodno je zapitao koje su to institucije u kojima je najviše pristuna korupcija, a pritom podsjetio i na loše ocjene koje u anketama dobivaju Sabor i Vlada.

Na prebjege je uvodno kao panelist podsjetio i novinar Nove TV Mislav Bago , kazavši kako je od 2000. u prosjeku bilo 15 do 17 posto prebjega unutar oporbe, a sada je po prvi put obratno, odnosno iz oporbe se bježi u vladajuće.

'Nepotkupljiv je samo onaj kojemu nije ponuđena dovoljni visoka cijena. Nadam se da u Hrvatskoj još nismo došli do te razine', kazao je Jovanović.

Podsjetio je na kazneno djelo podmićivanja zastupnika, koje je u Kazneni zakon uvedeno 2013. 'Do sada je za to kazneno djelo osuđen samo jedan čovjek i to Željko Sabo', kazao je Jelenić.

'Danas se govori o prebjezima, no postavlja se pitanje jesu li takvi slučajevi propisani kao kazneno djelo. može li se to podvesti pod neko od sadašnjih kaznenih djela ili se može uvesti neko novo kazneno djelo?', zapitao je Jelenić.

Zastupnike je kritizirao, podsjetivši da Sabor još uvijek implementirao GRECO-vu preporuku usvajanja Etičkog kodeksa za zastupnike.

'DORH nije tijelo općeg nadzora i nema kapacitete za praćenje svih nepravilnosti. U slučaju prebjega, koji se nazivaju političkom korupcijom, DORH će na temelju svih prikupljenih podataka donijeti meritorne odluke i o tome obavijestiti žrtve i podnositelje prijava, a javnost putem priopćenja', zaključio je Jelenić.

U raspravi je sudjelovala i predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković, podsjetivši da se povjerenstvo već bavi s tri predmeta koji se povezuju s političkom korupcijom - Marijom Puh, Mladenom Mađerom i Milanom Bandićem. Požalila se da Povjerenstvo nema mogućnosti posve istražiti sve.

Čaln Vijeća Krešimir Planinić kazao je kako rješenje za prebjege nije Kazneni zakon već izmjene izbornog zakona. smatra da bi zastupnici ako napuste stranku njoj trebali i vratiti mandat, ali i da se poveća broj preferencijalnih glasova na izborima.

'Odlazak HNS-a u vlast je prevara birača', jasno je zaključno rekao Jovanović. 'Ne kažem da je to kaznena odgovornost, ali sigurno će utjecati na povjerenje birača', poručio je Jovanović. 'To je sigurno jedan od obilka političke korupcije, sigurno negdje ima elemenata kaznenog djela što se lako utvrdi ako se prati trag novca', rekao je Jovanović kao zastupnik. 'To mi je gadljivo', poručio je.