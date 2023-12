Bačić otkrio kad će biti završena obnova Petrinje i najavio ubrzanje aktivnosti na zagrebačkom području

'Mislim da je danas Ministarstvo napravilo ogroman iskorak. Naime, donošenjem Zakona o obnovi koji smo donijeli u veljači mi smo tri institucije objedinili tako da smo ih sve stavili pod jednu kapu gdje se upravlja obnovom. To je doprinijelo ubrzavanju obnove, smanjio se broj dokumentacije, smanjili smo broj sudionika, izmijenili potrebnu dokumentaciju za projekte i time smo otvorili put bržoj obnovi', rekao je Bačić o dinamici obnove ne prihvaćajući tezu da su prve dvije godine izgubljene.

'Ne bih to rekao. Trebalo je prvo procijeniti štetu, osigurati sredstva, osmisliti proces i model obnove. Bilo je predradnji koje su nužne u tom procesu', ustvrdio je.

Na upit kad će obnova u Petrinji biti završena rekao je: 'Mislim da bi u iduće 4 godine trebali završiti obnovu Petrinje. Što se tiče zgrada javne namjene, apsolutno jer to moramo potrošiti do kraja lipnja. Kao što smo do kraja lipnja ove godine morali potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti'.