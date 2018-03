Zekanović nakon sastanka koalicije: Pupovac je bio standardno bahat

HDZ je jučer na sjednici Predsjedništva napravio korak naprijed u demokratskoj profilaciji stranke, poručio je novinarima u Saboru šef HDZ-ovog Kluba zastupnika Branko Bačić. No, iako je sinoć šest članova Predsjedništva bilo protiv ratifikacije, Bačić nije želio otkriti što će biti s njima ako takav stav izreknu i prilikom glasanja u Saboru

Rasprava koja se jučer vodila na Predsjedništvu HDZ-a je dobrodošla, kazao je novinarima u Saboru Bačić. 'Ona ukazuje da smo doista demokratska stranka koja se u određenim temama može nositi sa činjenicom da jedan dio vodstva, značajno manji, ima svoj jasno izraženi stav kojeg može iznijeti na sjednici Predsjedništva. S time se stranka može nositi i nakon toga krenuti u daljnju proceduru onako kako je Predsjedništvo to sinoć odlučilo. Te su rasprave dobrodošle i sve stranke u Hrvatskoj bi trebale moći na takav način provesti proceduru. A ne da se kao što to radi SDP oglašava priopćenjima što onda odbacuje značajan dio kluba. Mi na taj način ne funkcioniramo i unutar stranke smo sposobni nositi se sa različitim mišljenjima', kazao je Bačić .

Znači li to da će se ta različita mišljenja moći izraziti i prilikom glasanj i hoće li HDZ-ovci moži glasati po savijesti, upitali su novinari Bačića. 'To nisam rekao. Naime, sada smo donijeli odluku da Vlada na sutrašnjoj sjednici donese prijedlog Zakona o ratifikaciji koji će biti popraćen s interpretativnom izjavom koja po meni ostavlja mogućnost da i oni koji su dvojili o smislu i suštini Istanbulske konvencije, a to je zaštita žena od nasilja, da je mogu prihvatiti. Ali, vrlo važan ali, nas još čeka rasprava na sjednici kluba gdje ćemo još dodatno raspravljati i nastojati utvrditi jedinstveni stav oko ratifikacije. Budite strpljivi i pričekajte tjedan-dva', rekao je Bačić .

Osvrnuo se ponovno i na zahtjev za opozivom Martine Dalić, nazvavši taj dokument 'bizarnim'. 'To je neozbiljan, skroman uradak kojim se namjerava rušiti Martinu Dalić. Do te mjere je bizaran da primjerice oporba ili Most, koji je sve inicirao, joj zamjera što se zalaže za projekt termoelektrane Peruća, a taj projekt je bio sastavni dio Strategije prostornog uređenja RH. A za tu strategiju su glasali i zastupnici Mosta, a taj projekt termoelektrane kao strateški projekt je predložio ministar Slaven Dobrović', kazao je između ostalog Bačić.

Što se tiče Milorada Pupovca koji još uvijek nije potvrdio da će dati podršku Martini Dalić, Bačić je kazao kako je 'siguran da će Pupovac i SDSS prilikom glasovanja podržati Dalić.'

Maras: Bizaran je Branko Bačić

Nakon što je jučer kazao kako će glasati za Istanbulsku konvenciju, SDP-ov Gordan Maras ustvrdio je danas da u njegovoj stranci nema podjela po tom pitanju. 'Pa mi smo predložili retaifikaciju prije godinu dana', kazao je.

Odgovorio je i Branku Bačiću po pitanju opoziva Dalić. 'Bizaran je Branko Bačić jer ne mogu ozbiljnim nazvati političara koji kad 70 posto građana kaže da Dalić mora otići, on i dalje nju brani. Bizarno je da je brani, bizarno je da konzultanti i dalje uzmimaju milijune kuna svaki tjedan i mjesec. Sve što HDZ radi oko Agrokora je bizarno pa se ne čudim bizarnoj izjavi kolege Bačića', poručio je Maras.

Reakcija je stigla i od Mostovog Nikole Grmoje. 'Što se tiče Peruče svi sve sjećamo ovdje scene u Saboru, gotovo fizičkog nasrtaja na zastupnika Mosta Moru Bulja. Svi znamo tko je protestirao protiv Peruče tako da je to čista laž što govori kolega Bačić. Meni je drago vidjeti da je on tako nervozan i da napada Most, to znači da samo rastemo, da građani prepoznaju što činimo u oporbi i naša zalaganja', poručio je Grmoja.