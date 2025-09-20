Austrijska ministrica protiv bojkota Izraela na Euroviziji

Ministrica vanjskih poslova Austrije, koja će biti domaćin Natjecanja za pjesmu Eurovizije (ESC) 2026. godine usprotivila se bojkotu nekolicine europskih zemalja zbog sudjelovanja Izraela, rekavši da time potrebni dijalog postaje nemoguć
Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Belgija razmatraju bojkot priredbe ako se dopusti da na njoj sudjeluje i Izrael, zemlja koja ratuje u Gazi.
No Beate Meinl-Reisinger, u pismu koje je poslala svojim kolegama u subotu, tvrdi da bi takav bojkot "onemogućio važan dijalog između umjetnika i javnosti, bez poboljšanja situacije na terenu u Izraelu i Gazi".
ESC se smatra najvećim glazbenim natjecanjem na svijetu. Nekoliko zemalja razmatra bojkot u svrhu prosvjedovanja protiv izraelskog rata u Pojasu Gaze. Kao ministrica vanjskih poslova zemlje domaćina, Meinl-Reisinger je rekla da je "duboko zabrinuta zbog rizika od podjela među zemljama Europske radiodifuzijske unije po tome pitanju."
I dok se politička zbivanja, posebno ona koja uključuju humanitarnu patnju, ne mogu ignorirati, ministrica vanjskih poslova rekla je da je uvjerena da ESC nije prikladan za sankcije. Takve debate, tvrdi, pripadaju u uspostavljenim političkim forumima.
Europska radiodifuzijska unija (EBU) trebala bi odlučiti u prosincu kako će se ponijeti prema sudjelovanju Izraela. Smještena u Ženevi, EBU smatra ESC nepolitičkim umjetničkim događajem.
Kriterij za sudjelovanje je nezavisnost televizijskih kuća koje šalju umjetnike. Izraelska televizija Kan navodno udovoljava tim uvjetima.
Državni tajnik u austrijskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn u četvrtak je austrijskom listu Kurier rekao da je ESC "prije svega natjecanje između glazbenika i umjetnika, a miješanje njihove uloge s politikom neke zemlje čini mi se izuzetno problematičnim". "Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed", ustvrdio je Schellhorn.