Austrijska ministrica protiv bojkota Izraela na Euroviziji

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Belgija razmatraju bojkot priredbe ako se dopusti da na njoj sudjeluje i Izrael, zemlja koja ratuje u Gazi.

No Beate Meinl-Reisinger, u pismu koje je poslala svojim kolegama u subotu, tvrdi da bi takav bojkot "onemogućio važan dijalog između umjetnika i javnosti, bez poboljšanja situacije na terenu u Izraelu i Gazi".

ESC se smatra najvećim glazbenim natjecanjem na svijetu. Nekoliko zemalja razmatra bojkot u svrhu prosvjedovanja protiv izraelskog rata u Pojasu Gaze. Kao ministrica vanjskih poslova zemlje domaćina, Meinl-Reisinger je rekla da je "duboko zabrinuta zbog rizika od podjela među zemljama Europske radiodifuzijske unije po tome pitanju."