Anušić otkrio kakav je odaziv na vojni rok i kad bi ročnici mogli ući u vojarnu

Gostujući na N1 televiziji, ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na nadolazeći vojni rok, modernizaciju Hrvatske vojske, NATO te prijetnje Donalda Trumpa vezane uz Grenland

Na početku je kazao da su započeli liječnički pregledi uoči temeljnog vojnog osposobljavanja te da je odaziv ročnika na vojni rok, kako je kazao, i više nego odličan.

'Dvadeset tisuća je godišnji potencijal mladića koji su kandidati za temeljno vojno osposobljavanje. Odaziv je i više nego odličan. Centri za liječničke preglede u nekim gradovima imaju odaziv od 100 posto; svaki pozvani se odazvao, a prosjek je 95 posto. Odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti. Moraju se javiti na liječnički pregled. Za one koji se nisu javili vidjet ćemo jesu li dobili poziv, jesu li spriječeni, ali obavezno se moraju javiti', otkrio je, prenosi N1. Kazao je da misli da će 9. ožujka u vojarnu ući prvi ročnici koji su prošli kompletan regrutacijski liječnički pregled.

'Rano je analizirati opće zdravstveno stanje, ali to su mladi ljudi u naponu snage, puni života, i nema razloga da budu problematični u smislu zdravstvenog pregleda. Generalno možemo biti zadovoljni', kazao je, a prenosi isti izvor. Dodao je da otprilike pet do 10 posto mladića ne zadovoljava kriterije, tj. preduvjete za vojno osposobljavanje, ali da 'to ne odskače od prosječnih brojki'. 'Pozitivan pomak za mlade' 'Ovo što činimo i radimo, uz liječničke preglede, vrsta je edukacije mladog čovjeka i to je dobra stvar. Dva mjeseca vojnog osposobljavanja, pri čemu će svakodnevno imati fizičke aktivnosti, približit će ga zdravijim navikama. Puno njih se zaljubilo u sport kada je probalo sport. Cijeli taj proces bit će pozitivan pomak za mlade ljude', predviđa i nastavlja: 'Oni će u dva mjeseca naučiti temeljne sposobnosti i vještine vojnika strijelca, a hoće li se odlučiti nakon toga na profesionalni ugovor s Hrvatskom vojskom i specijalizaciju, to je njihova odluka. U dva mjeseca naučit će rukovanje naoružanjem, vještine preživljavanja, pomaganja drugima u ugrozi, vještine bavljenja i upravljanja dronovima, učit će i iskusit će vojnički način života u smislu discipline, prehrane, bavljenja sportom. Naučit će stvari koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, stvari s kojima se nisu susreli, i bit će im zanimljivo. Očekujemo da će i dio njih ostati u Oružanim snagama kao profesionalci', kazao je Anušić na N1 televiziji i utvrdio je da je to obuka koja spašava glavu.

Pogled na Držićevu i kolonu vojnih vozila, spremnu za početak mimohoda Izvor: Pixsell / Autor: Josip Miskovic/PIXSELL







+19 Pogled na Držićevu i kolonu vojnih vozila, spremnu za početak mimohoda Izvor: Pixsell / Autor: Josip Miskovic/PIXSELL

'Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina. Moj ulazak u vojsku bilo je silom prilika. Prvi sam se put susreo s naoružanjem, borbenim djelovanjem, preskočio sam obuku, nismo je imali i odmah smo otišli tamo gdje se išlo 1991. Da sam imao vojnu obuku i da su moji suborci imali obuku, siguran sam da bi neki bili danas s nama; ta obuka spašava živote, živu glavu onoga tko to prođe. Definitivno bi ta obuka bila idealna, a nismo je imali, ali smo vrlo brzo naučili sve na teži način', prisjetio se ministar. Komentirao je i stanje u Oružanim snagama RH i konstatirao da je ono puno bolje nego prije te da se nastavlja s modernizacijom. 'Drago mi je da hrvatska javnost podupire modernizaciju, a 2030. godina je zadnji rok i tada ćemo biti u potpunosti opremljeni novom tehnologijom, naoružanjem, te spremni za bilo koji izazov koji prijeti Hrvatskoj', kaže Anušić, a on je, prema novoj anketi Crobarometra, drugi najpopularniji političar u Hrvatskoj. 'Drago vam je kada se vidite na toj ljestvici i trudim se da ne napravim nešto što će biti suprotno od toga u toj anketi. Moj posao je u ovom trenutku vidljiv, radi se obrani, vojsci, krize su svuda i hrvatski narod je uvijek bio uz Hrvatsku vojsku. Hrvatska vojska je institucija kojoj ljudi najviše vjeruju', sažeo je. O komunikaciji s Milanovićem U razgovoru na N1 osvrnuo se i na odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a s kojim komunicira po potrebi. 'Naši kabineti su stalno u komunikaciji kada govorimo o određenim dokumentima koje predsjednik supotpisuje i mora odobriti. Vidimo se po protokolima i to je to. Najavio je obilazak Rafalea i mora zapovjednik vidjeti što mu vojska radi, ipak je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga', naglasio je ministar. Na pitanje o budućnosti NATO-a, Anušić je kazao da on bez SAD-a nije isti jer su, kako je podsjetio, Sjedinjene Države najjača vojna sila. Najjača vojna sila 'Amerika je najjača vojna sila i nositelji su NATO-ove snage. Trump je najavio da očekuje da članice NATO-a izdvajaju više, a mi smo na dva, tri, četiri posto... Dolazimo do problema oko Grenlanda. Problem političke naravi postoji, a to će se riješiti. NATO će se održati i Hrvatska bez imalo sumnje podržava članstvo i zajedništvo NATO-a i EU-a. Jedna smo od manjih članica, ali smo bitni zbog geopolitičkog položaja, pozicije, iskustva u Domovinskom ratu. Raspad NATO-a neće se dogoditi i Amerika ostaje članica. Hoće li se neki odnosi mijenjati unutar NATO-a, to je istina, i Europa će morati puno ozbiljnije shvatiti okolnosti u kojima se nalazi te početi jačati Europu kao zajednicu', podcrtao je.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO