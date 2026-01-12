Anušić: Naši Rafaeli puno operativniji i spremniji nego što će biti srpski

'Praktički sve firme i tvrtke koje sudjeluju u proizvodnji u obrambenoj industriji bile su danas ovdje. Imali su priliku razgovarati i predstaviti sebe - nastavljamo podržavati i podupirati industriju jer nam je ona jako bitna, može podići i diže ekonomsku konkurentnost Hrvatske u svijetu i Europi', poručio je Anušić.

'Kad govorimo o zaštiti našeg zračnog prostora, od prije desetak dana štite ga Rafalei, radarski sustavi te sustavi protuzračne obrane', dodao je za Dnevnik.hr.

Na pitanje hoće li se, u slučaju ulaska dronova u naš zračni prostor, dizati Rafalei, rekao je - naravno.

'Naravno da će se dizati Rafalei. Sustav koji je trebao funkcionirati, da smo na vrijeme dobili informacije da se dron približava Hrvatskoj, bi vjerojatno i drugačije završilo i onda kada je dron pao. Nažalost, dobili smo informaciju tek kad smo ih uočili na našim radarima, tad je već bilo kasno', rekao je ministar. Dodao je da je Rutte obišao dežurni borbeni dvojac te dao svoju analizu i presjek situacije spremnosti. 'U roku od 15 minuta Rafalei su u zraku, u slučaju bilo kakvog poziva'.

O prozivkama predsjednika Milanovića, odnosno o opasci da je Francuska, Hrvatskoj prodala korištene Rafaleie, dok je Srbija dobila nove, rekao je da je Milanović izostavio bitan detalj.