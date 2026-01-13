Anušić u Oslu: Odaziv na vojnu obuku za muškarce i žene u Norveškoj je stopostotni

Osim o mogućnostima suradnje, ministri su razgovarali i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe te na arktičkom području, pri čemu je Anušić naglasio da je Hrvatska "faktor stabilnosti" u regiji.

"S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije", rekao je Anušić, nazvavši sastanak s norveškim ministrom obrane Toreom O. Sandvikom korisnim za obje strane.

Anušić, koji je u dvodnevni posjet Norveškoj došao na Sandvikov poziv, istaknuo je da se norveška vojska intenzivno oprema, a da obvezno vojno osposobljavanje nisu ukidali.

"Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od šest do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni", rekao je Anušić nakon sastanka.

Anušić je zajedno s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom u utorak posjetio Istraživački centar norveške obrambene industrije u Hortenu, gdje su im predstavljene buduće sposobnosti pomorskog protuminskog djelovanja te razvoj tehnologije autonomnih podvodnih vozila, ističe se u priopćenju.