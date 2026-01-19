Anušić u Kataru, naša tvrtka za dronove želi pokrenuti proizvodnju u toj zemlji

Ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je predstavio potencijale hrvatske obrambene industrije katarskom državnom vodstvu povodom izložbe DIMDEX koja se u organizaciji vojske te zemlje održava u Dohi.

Anušić je na poziv katarskog kolege stigao u dvodnevni službeni posjet Kataru povodom međunarodne izložbe naoružanja i opreme DIMDEX, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH). S ministrom su u arapsku zemlju stigli i direktor Glavnog stožera Oružanih snaga general-bojnik Denis Tretinjak te izaslanstvo Hrvatske ratne mornarice predvođeno njezinim zapovjednikom kontraadmiralom Damirom Dojkićem. Anušić se u Dohi susreo sa šeikom Tamimom bin Hamad Al Tanijem, emirom Katara, te ministrom obrane šeikom Saudom bin Abdulrahmanom Al Tanijem.

Možemo biti snažan partner Kataru Katarsko vodstvo upoznao je s „mogućnostima i prednostima hrvatske obrambene industrije”, stoji u priopćenju MORH-a. Anušić je naglasio da hrvatske obrambene tvrtke čiji su proizvodi „poznati na svjetskom tržištu” svojim „kapacitetima proizvodnje, znanjem i kvalitetom” mogu biti snažan partner katarskim oružanim snagama. Ministar je u Dohi prisustvovao potpisivanju Sporazuma o suradnji između hrvatske tehnološke tvrtke Orqa i Barzan Holdingsa, vodeće katarske tvrtke za obranu i sigurnost.