Komemorativna akademija u povodu godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta

O metodama komunističkih zločina od sovjetskih staljinističkih učitelja do jugoslavenskih učitelja na kraju Drugog svjetskog rata na akademiji u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu govorio je povjesničar Mario Jareb , rekavši kako su OZNA i KNOJ činili zločine pod vodstvom Aleksandra Rankovića . OZNA je osnovana 13. svibnja 1944. po uzoru na sovjetski NKVD rabeći njegovu tehnologiju rada, a ona 3. armije stajala je iza zločina kojima su nadmašila sovjetske učitelje kada je u desetak dana pobijeno 15.000 do 20.000 ljudi. Bila je to industrija smrti, ustvrdio je Jareb.

U strahu od komunističkog terora 8. svibnja 1945. hrvatski vojnici i civili željeli su se predati britanskim snagama na Bleiburgu, no oni su ih izručili Titovim partizanima koji su nad njima od 15. svibnja počinili stravične zločine i to pripadnici Odjeljenja zaštite naroda (OZNA-e) i Korpusa narodne obrane Jugoslavije (KNOJ-a) koji su ih vodili na marševe smrti .

Predsjednik Uprave Školske knjige Ante Žužul u čijoj je nakladi objavljena knjiga Prikrivena grobišta Hrvata - znanstvena istraživanja i dokumenti i autor predgovora Smrtopis jugoslavenskog komunizma, ustvrdio je da je u Sloveniji ukupno 750 jama u kojima su tragično završili Hrvati.

U filmu Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji govori pripadnik britanske vojske Colin Gunner, koji je rekao kako se vidjela očita namjera da budu pobijeni nakon što ih je britanska vojska izručila Titovim partizanima. Bila je to jedna od najsramotnijih operacija, ocijenio je kroz suze.

Britanski povjesničar Nikolaj Tolstoj ocijenio je kako nije postojao ni jedan valjani razlog da se to učini tim više što britanska vojska nije ništa dobila zauzvrat. To je jedino pitanje na koje nemam odgovor, kaže Tolstoj.

Janez Pintar: U vlakovima prevožene cijele obitelji, djeca su odvajana od roditelja

Predsjednik Komisije za istraživanje poratnih zločina, Škofja Loka, Janez Pintar rekao je kako su u vlakovima prevožene cijele obitelji te su djeca odvajana od roditelja. Rečeno im je da idu u Italiju, ali bio je to put bez povratka.

Načelnik štaba 4. armije partizanski major Simo Dubajić priznao je u filmu da je zapovijedao i sudjelovao u likvidacijama te je prema vlastitom priznanju zapovjedio i da se za 'svaki slučaj' baci eksploziv u jame u Kočevskom rogu u koje su bacani likvidirani. Huda jama samo je jedno od 750 grobišta Hrvata u Sloveniji, uz Crngrob i Matjažovu jamu u koju su bacana ubijena djeca.

Komemorativna akademija uvod je u obilježavanje 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945., koja će se molitvama, misama i polaganjem vijenaca obilježiti u Austriji, Hrvatskoj i BiH.

U Austriji će se u petak poslijepodne izmoliti molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće pokraj spomenika Bleiburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu i na Bleiburškom polju. Nakon toga služit će se sveta misa u župnoj Crkvi svetog Petra i Pavla u Bleiburgu.

Na zagrebačkom groblju Mirogoju u subotu, 16. svibnja bit će održana komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. Državna izaslanstva, predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, položit će vijence i zapaliti svijeće pokraj Središnjeg križa. Isti dan, misu će u Crkvi Muke Isusove u Macelju predvoditi vojni biskup mons. Jure Bogdan.

U nedjelju će na Radimlji kod Stoca biti održana središnja komemoracija u BiH za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta. Dan kasnije, u ponedjeljak, 25. svibnja, u Posavskoj Mahali kod Odžaka održat će se središnja komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u Bosanskoj Posavini.