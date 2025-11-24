Anušić: Mladi neće smjeti imati duge kose u vojsci, vojni rok nije ekskurzija

Govoreći o pravilima koja će vrijediti pri služenju dvomjesečne osnovne vojne obuke, Anušić je potvrdio da se ne ukida dugogodišnji standard o urednoj i kratkoj vojničkoj frizuri.

"Morat će se ošišati, ali ne na nulu. Ne mogu imati kosu do ramena i biti u vojsci“, rekao je ističući da se radi o minimalnim, praktičnim i sigurnosnim zahtjevima. Duga kosa ili brada predstavljaju problem u svakodnevnim vojnim aktivnostima i u borbenim uvjetima, ali i u higijeni i nošenju opreme.

"Vojnik mora izgledati uredno i primjereno. To je temelj discipline, a disciplina je temelj vojske. Ovo nije ekskurzija", kazao je Anušić.