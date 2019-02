Ante Ramljak ima zanimljivo objašnjenje za tužbu protiv Bernardića

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu je, nakon ročišta po privatnoj tužbi Ante Ramljaka, izjavio kako ostaje kod svojih teza o netransparentnosti izvanredne uprave za Agrokor pod Ramljakovim vodstvom, na što mu je Ramljak odgovorio da u javnost izlazi s neargumentiranim osobnim dojmovima.

'Agrokor su pisali pripadnici tzv. skupine Borg, koja uključuje i najviše državne dužnosnike, a oni su se nakon pisanja tog zakona na njemu obogatili kroz savjetničke naknade, kroz roll up, kroz pogodovanje lešinarskim fondovima. To je kompletna istina, a epilog je bila smjena Ramljaka s mjesta izvanrednog povjerenika i u konačnici odlazak Martine Dalić. To je bila potvrda istinitosti mojih teza', izjavio je Bernardić novinarima nakon trosatnog ročišta na Općinskom građanskom sudu u kojemu Ramljak od Bernardića za nanošenje duševne boli potražuje 150.000 kuna.

Ramljak je Bernardića tužio jer ga je javno, u medijima i sa saborske govornice, okvalificirao kao veleizdajnika i kriminalca nakon što su u Jutarnjem listu u listopadu 2017. objavljeni dijelovi ugovora o roll up kreditu.