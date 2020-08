Analiza velikog broja oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Gdje ih je najviše, koje su dobne skupine i gdje su 'pobrali' koronu?

Splitsko-dalmatinska županija u srijedu je sa 66 novozaraženih "prešla" grad Zagreb, u kojem je 47 novih slučajeva Covida-19, a iz županijskog Stožera u Splitu upozoravaju da je najviše novopozitivnih među mladom populacijom

Naime, Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb izvode najviše testova, a to se, rekla je, može lako utvrditi uvidom u izvješća po stožerima. Naglasila je kako nema potrebe da se testira ako pacijent nema indikacije i da oni testiraju na način koji je procijenio epidemiolog, opća medicina ili drugi liječnici.

Dnevno testiraju i tridesetak stranaca i to ne samo u Splitu već i na Hvaru, te Braču, kazala je.

Trenutno u županijskoj karanteni u Trilju nema smještenih stranaca, dok su prije nekoliko dana tamo bila četiri državljana Švedske.

Među 66 novozaraženih, prema dobnim skupinama, do 10 godina je dvoje djece, od 10 do 20 godina je petoro mladih, od 20 do 30 godina ih je - 27, od 30 do 40 godina je 10 korona pozitivnih, od 40 do 50 - sedam, od 50 do 60 - šest, a isto toliko je novopozitivnih i od 60 do 70 godina, dok je onih od 70 do 80 bolesno dvoje, a jedna osoba starija od 80 godina.

Novinare je zanimalo ima li zaraženih s područja Sinja, vezano za nedavno održavanje Sinjske alke i blagdan Vele Gospea, pa je na jednom mjestu bio veliki broj ljudi. Karin je rekla da za sada imaju dvoje novozaraženih.

Predsjednik županijskog Stožera civilne zaštite i dožupanu Luka Brčić rekao je, vezano za suzbijanje zaraze da su svaki dan u komunikaciji s lokalnim i nacionalnim stožerom, isto tako i sa Civilnom zaštitom, sanitarnim inspektorima, policijom i drugima koje angažiraju stožeri. Dodao je da se u velikom broju ljudi pridržavaju epidemioloških mjera, no uvijek ima neodgovornih pojedinaca.