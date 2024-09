Amerikanci locirali mjesto lansiranja Putinove nepobjedive rakete na nuklearni pogon

Putin je rekao da to oružje - koje je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - ima gotovo neograničen domet i može izbjeći američki protuzračni štit. Ali neki zapadni stručnjaci osporavaju njegove tvrdnje i stratešku vrijednost Burevestnika, rekavši da on neće dodati nove sposobnosti koje Moskva već nema, a uz to riskira nesreću s curenjem radijacije.

Koristeći fotografije koje je 26. srpnja snimio Planet Labs, komercijalna satelitska tvrtka, dva su istraživača identificirala građevinski projekt koji se naslanja na postrojenje za skladištenje nuklearnih bojevih glava poznato pod dva imena - Vologda-20 i Chebsara - kao potencijalno mjesto za postavljanje nove rakete. Postrojenje je 295 milja (475 km) sjeverno od Moskve, piše Reuters nazivajući vijest svojom ekskluzivom .