Vučić tvrdi da će Informer biti ugašen za nekoliko dana: 'Jedina nada je Trump'

'Ne mogu podnijet i sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno posljednjih 12 godina. Ne mogu prihvatiti kritiku, ne mogu prihvatiti riječ koja im se ne sviđa', rekao je Vučić, prenosi Blic . Ustvrdio je i da iza postupaka protiv Informera stoje ljudi koji iz pozadine upravljaju Studentskom listom, dok su članovi regulatornog tijela samo 'izvođači radova'.

Vučić je u utorak, gostujući u programu Informera, ustvrdio da Studentska lista želi ugasiti tu televiziju jer ne podnosi kritike i drukčija mišljenja. Izjavio je to uoči sjednice srbijanskog Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM), koje će u srijedu razmatrati moguće mjere protiv Informera, uključujući prijave povezane sa zahtjevom za oduzimanje dozvole za emitiranje.

'Ne bih htio da vas Telekom odmah isključi, ali morat će vas isključiti u roku od 48 sati. I drugi će vas morati isključiti jer će im reći da ne poštuju zakone Srbije, a to nigdje ne piše u zakonima Srbije', rekao je. Poručio je zaposlenicima Informera da bi mogli nastaviti raditi putem interneta i drugih kanala , pa usput optužio političke protivnike da pokušavaju zastrašiti sve koji im se suprotstavljaju.

Vučić tvrdi da će Informer prestati s emitiranjem za sedam ili osam dana, ali i 'da bi se takav razvoj događaja mogao spriječiti'. 'Jedini tko bi to eventualno mogao spriječiti, ali ne vjerujem ni u to jer će oni, nažalost, za to dobiti podršku Europljana... Jedina nada je, ali nisam siguran, da netko iz Trumpove administracije intervenira', izjavio je.

Podsjetimo, Studentska lista odnijela je uvjerljivu pobjedu na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada, nakon više od desetljeća političke dominacije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke.

Studentska lista također je pozvala REM na neovisno i transparentno postupanje, no nakon što je skupina građana upala u prostorije Informera i prekinula program, poručila je da ne podržava takve postupke. REM je 29. listopada odlučio najprije usporediti ranije podnesene prijave protiv Informera s navodima iz inicijative. O mogućim prvim mjerama raspravljat će na sjednici zakazanoj za srijedu 4. studenoga.

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, organizacija civilnog društva te akademske zajednice 27. listopada podnijeli su REM-u inicijativu za oduzimanje dozvole Informeru. Zahtjev su obrazložili, kako navode, višegodišnjim sustavnim kršenjem medijskih propisa, profesionalnih standarda i programskih obveza te kampanjama protiv političkih neistomišljenika.

Protiv četverodnevnog radnog tjedna

Vučić se osvrnuo i na gospodarski program Studentske liste, posebno na prijedloge o ukidanju subvencija stranim investitorima i uvođenju četverodnevnog radnog tjedna. Smatra da Srbiji u gospodarstvu ne treba zaokret, nego nastavak dosadašnje politike. Ustvrdio je da su upravo državne subvencije omogućile dolazak velikih stranih kompanija i otvaranje radnih mjesta.

'Znate li što to znači? Da vam nikada više neće doći CTF u Pančevu, Brose u Pančevu, Kromberg & Schubert u Kruševcu, koji zapošljava 4000 ljudi, Continental', rekao je, nabrajajući strane ulagače.

Prijedlog četverodnevnog radnog tjedna nazvao je skandaloznim. 'Pa kako ćemo ići naprijed ako ćemo raditi četiri dana? Vi stvarno mislite da s mnogo manje rada možemo napredovati? Pa to je nemoguće', poručio je.

Optužio je Studentsku listu da ne razumije funkcioniranje države i da gospodarsku politiku oblikuje prema raspravama na društvenim mrežama. 'Oni ne razumiju da država nije igračka', rekao je, upozorivši da bi takva politika mogla otjerati strane investitore i ugroziti postojeća radna mjesta.

Vučić također tvrdi da bi Srbija, umjesto očekivanog vodećeg mjesta po gospodarskom rastu u Europi sljedeće godine, mogla pasti na četvrto, peto ili šesto mjesto. Predviđa i pad prihoda od PDV-a već u studenome, za što unaprijed krivi novu političku većinu.

'Sve je stalo. Sve je u Srbiji stalo', izjavio je.

O Alta banci: 'Sve mi je čudno'

Govoreći o oduzimanju dozvole Alta banci, Vučić je rekao da vjeruje guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković, ali da mu okolnosti cijelog slučaja nisu jasne. 'Nisam sasvim siguran, volio bih samo čuti i drugu stranu', rekao je.

Odbacio je tvrdnje o vlastitoj povezanosti s bankom, istaknuvši da u njoj nema račun i da je Davora Macuru, kojeg je spomenuo u tom kontekstu, susreo samo nekoliko puta. 'Vjerujem da je Jorgovanka Tabaković nešto vidjela. Ne bi ona tek tako gasila banku, nego je postupala prema propisima. U to sam siguran i moram imati povjerenja u nju', rekao je.

Ustvrdio je da mu je cijeli slučaj sumnjiv jer ga povezuje s, kako tvrdi, pritiscima na poslovne subjekte povezane s Rusijom. Osvrnuo se na ruske državljane koji žive u Srbiji, rade u IT sektoru i podržavali su studentske prosvjede. Prema njegovim tvrdnjama, mnogi od njih ostali su bez novca na računima Alta banke.

'Kad pogledate društvene mreže, uglavnom su to Rusi koji su podržavali studente, koji su sada pobijedili na izborima. Oni mrze Vladimira Putina, a po automatizmu i mene', rekao je, dodavši da mu nije drago zbog njihove situacije.

'Vidio sam sastav nove vlade, bit ćete šokirani'

Vučić se osvrnuo i na moguće kadrovske odluke nove vlasti, tvrdeći da je već vidio preliminarni sastav buduće vlade. 'Moram vam reći, to je toliko skandalozno da ćete biti šokirani kada ga vidite. I oni znaju da će ljudi u Srbiji biti šokirani', izjavio je, ne otkrivajući imena.

Pred Srbijom su, smatra, teška vremena, no uvjeren je da sadašnji politički odnos snaga neće dugo potrajati. Pritom je spomenuo razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, navodeći njegov politički povratak kao primjer. 'Jučer sam razgovarao s Bibijem Netanyahuom. On je, otprilike u mojim godinama, izgubio vlast na godinu i pol. Poslije se vratio i više je nikada nije izgubio', rekao je.

Vučić vjeruje da bi se političke prilike u Srbiji mogle promijeniti i brže nego što mnogi očekuju. 'U svakom slučaju, teško vrijeme, velik teret pred nama, ali borba, odlučnost i već za godinu dana bit će, ne želim reći ranije, mnogo lakše', zaključio je.