Trump bi mogao izgubiti Kongres, ali Europa nema razloga za slavlje. Evo zašto

Pobjeda demokrata na izborima za američki Kongres mogla bi oslabiti političku poziciju predsjednika Donalda Trumpa, no za Europu to ne mora značiti dobre vijesti. Naprotiv, ako izgubi podršku Kongresa, Trump bi se mogao još jače okrenuti vanjskoj i trgovinskoj politici te pojačati pritisak na europske saveznike, upozoravaju diplomati i vanjskopolitički stručnjaci u razgovoru za Politico

Amerikanci danas biraju svih 435 članova Zastupničkog doma i 35 senatora, a izbori se smatraju važnim testom Trumpove popularnosti na polovici njegova drugog mandata. Ankete pokazuju da demokrati imaju dobre izglede za preuzimanje većine u Zastupničkom domu, dok je ishod borbe za Senat neizvjesniji. Takav rasplet priželjkuje i velik dio Europljana. Prema nedavnom istraživanju provedenom u svih 27 članica Europske unije, 58 posto ispitanika nada se pobjedi demokrata, a samo 18 posto republikanaca. No iskusni njemački diplomat Wolfgang Ischinger, odlazeći predsjednik Münchenske sigurnosne konferencije, upozorava da bi europsko slavlje moglo biti preuranjeno. 'Bilo bi pogrešno da Europljani pretpostave kako će transatlantski odnosi postati topliji. Ja očekujem upravo suprotno', rekao je za Politico.

Trump bi se mogao okrenuti Europi Ischinger smatra da bi demokratska većina u Kongresu mogla dodatno zakomplicirati Trumpov mandat. Predsjednik bi se tada mogao suočiti s parlamentarnim istragama, pokušajima opoziva i blokadama svojih unutarnjopolitičkih planova. U takvim okolnostima, procjenjuje, Trump bi se mogao usredotočiti na područja u kojima Kongres ima manje mogućnosti ograničavati predsjedničke odluke, prije svega na vanjsku politiku i trgovinu. 'Moramo se pripremiti ne za skladnije transatlantske odnose, nego za više sukoba i još više Trumpovih zahtjeva prema Europi', upozorio je Ischinger. Europskim političarima zato savjetuje da se suzdrže od javnog slavljenja eventualnog republikanskog poraza. 'Bit će u Europi onih, uključujući neke važne ljude, koji će željeti slaviti i čestitati demokratima, ali mislim da bi to bilo toksično', rekao je. Smatra da bi europski čelnici trebali izbjeći sve što bi Bijeloj kući moglo poslužiti kao dodatni povod za sukob s Europom. 'Trumpu ne trebaju izgovori' S takvim oprezom ne slažu se svi. Nathalie Tocci, bivša savjetnica dvoje visokih predstavnika EU-a za vanjsku politiku, smatra da europska suzdržanost neće bitno promijeniti Trumpovo ponašanje. 'Iskreno, ne mislim da Trumpu doista trebaju razlozi ili izgovori da napadne Europu', izjavila je. Tocci smatra da bi uspjeh demokrata ipak bio važan poticaj europskim liberalima i političkom centru, osobito zbog povezanosti Trumpova pokreta MAGA s populističkim i krajnje desnim političarima u Europi. No to ne bi nužno značilo i slabljenje europske desnice. Popularnost Marine Le Pen u Francuskoj i rast potpore Alternativi za Njemačku pokazuju da populistički pokreti i dalje imaju snažnu podršku birača.

Ni veća potpora Ukrajini ne jamči promjenu S Ischingerovim upozorenjima slaže se Kurt Volker, bivši američki veleposlanik pri NATO-u tijekom administracije Georgea W. Busha. 'Ne očekujte velike promjene od Trumpove administracije', poručio je. Volker smatra da bi demokratska većina pokrenula opsežne istrage protiv Trumpa, članova njegove obitelji i najbližih suradnika, uključujući Elona Muska, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. Takvi bi postupci, procjenjuje, doveli do dugotrajnog političkog sukoba s Bijelom kućom. Iako bi demokrati snažnije podupirali Ukrajinu i NATO, Volker upozorava da predsjednika ne bi mogli jednostavno prisiliti na promjenu politike. Kongres može odobriti sredstva, ali Trump bi mogao pokušati blokirati njihovu potrošnju ili takve sporove razvlačiti na sudovima. Volker očekuje da bi se Trump mogao još više oslanjati na osporavane pravne mehanizme kojima pokušava zadržati ili povući sredstva što ih je već odobrio Kongres. Kada je riječ o NATO-u i mogućem smanjenju američke vojne prisutnosti u Europi, ipak vjeruje da bi Trump mogao biti oprezniji zbog mogućih negativnih reakcija američke javnosti.