Amerika u znaku izbora: Zabilježene prijetnje bombama, gradonačelnik New Yorka nije glasao

U New Yorku i New Jerseyju se održavaju izbori koji bi, ovisno o ishodu, mogli zadati veliki udarac Donaldu Trump. U 'Velikoj Jabuci' je favorit socijalist Zohran Mamdani, dok se u NJ-u za guvernersku fotelju bore demokrat i republikanski biznismen talijanskih korijena
U punom su jeku američki 'mid-term' izbori u kojima se biraju vodstva gradova i okruga diljem SAD-a. Najzanimljivija je situacija u najvećem gradu, New Yorku, gdje je favorit demokratski zastupnik Zohran Mamdani, inače sin ugandsko-indijskih imigranata te veliki zagovornik radničkih prava te prava na samoodređenje i neovisnost Palestine.
Jasno je da bi on bio veliki kamenčić u cipeli Republikancima, a napose Donaldu Trumpu, čijim politikama se 33-godišnji Mamdani izrazito protivi. Stoga je Trump već najavio kresanje saveznih financija namijenjenih New Yorku, a Mamdanija je nazvao "komunistom" koji bi grad ostavio s "nula šansi za uspjeh ili čak preživljavanje".
Osim toga, pozvao je Židovsku zajednicu, najbrojniju izvan Izraela, da ne glasa za Mamdanija. "Tko glasa za njega je glupa osoba", napisao je na Truth Socialu.
Različite vizije
Mamdani, koji se naziva socijalistom, trenutno po anketama uživa potporu 41 posto birača. Protivnici su mu bivši bivši guverner savezne države New York, Andrew Cuomo te republikanac Curtis Sliwa, poznat kao osnivač skupine "Anđeli čuvari". Riječ je o svojevrsnim nenaoružanim gradskim stražama koje patroliraju ulicama još od 1979. godine.
Svaki od kandidata ima različitu viziju "Velike jabuke", a u skladu s time se i odvijaju izbori. Napeto je i u susjednom New Jerseyju, gdje se za guvernersku poziciju bore demokrat Mikie Sherrill i republikanac, inače biznismen Jack Ciattarelli.
Prijetnje bombama i rekordna izlaznost
Po pisanjima New York Posta, vlasti i policijske uprave New Yorka i New Jerseyja, uz pomoć FBI-ja, istražuju prijetnje bombama odaslane izbornim službenicima, čak i u područjima gdje dominiraju republikanski glasači.
Ipak, to nije spriječilo Njujorčane da izađu na glasanje. Već je zabilježeno više od 1,45 milijuna glasača, što premašuje ukupni broj glasova na izborima 2021. godine.
Među glasačima su bila sva trojica kandidata, ali i bivši gradonačelnik Bill de Blasio, koji je glasao za Mamdanija. Poručio je da mu je to "jedan od najsretnijih glasova koje je ikada dao". S druge strane, trenutni gradonačelnik, koji se povukao iz predizborne utrke, Eric Adams, navodno nije niti izašao na biralište.
Inače, prvi će rezultati početi pristizati nekoliko minuta nakon zatvaranja birališta, ali mediji najvjerojatnije neće objavljivati krajnji ishod gradonačelničke utrke sve do 22 sata po lokalnom vremenu, što je četiri sata ujutro u Hrvatskoj.