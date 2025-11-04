Amerika u znaku izbora: Zabilježene prijetnje bombama, gradonačelnik New Yorka nije glasao

U punom su jeku američki 'mid-term' izbori u kojima se biraju vodstva gradova i okruga diljem SAD-a. Najzanimljivija je situacija u najvećem gradu, New Yorku, gdje je favorit demokratski zastupnik Zohran Mamdani, inače sin ugandsko-indijskih imigranata te veliki zagovornik radničkih prava te prava na samoodređenje i neovisnost Palestine.

Jasno je da bi on bio veliki kamenčić u cipeli Republikancima, a napose Donaldu Trumpu, čijim politikama se 33-godišnji Mamdani izrazito protivi. Stoga je Trump već najavio kresanje saveznih financija namijenjenih New Yorku, a Mamdanija je nazvao "komunistom" koji bi grad ostavio s "nula šansi za uspjeh ili čak preživljavanje".

Osim toga, pozvao je Židovsku zajednicu, najbrojniju izvan Izraela, da ne glasa za Mamdanija. "Tko glasa za njega je glupa osoba", napisao je na Truth Socialu.