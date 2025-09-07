Hoće li Amerika ikada više imati umjerenog predsjednika?

Zohran Mamdani, 33-godišnji demokratski socijalist, postao je novo lice američke ljevice nakon što je u lipnju u predizborima za gradonačelnika New Yorka iznenađujuće pobijedio Andrewa Cuoma. Njegov trijumf nije samo lokalna senzacija, već, prema pisanju Newsweeka, simbolizira dublji pomak u američkoj politici: sve manje povjerenja u umjereni centar i sve veća potražnja za političarima koji izgledaju spremni na otvorenu borbu

Nakon što je proglašen pobjednikom, Mamdani je svojim pristašama poručio kako njegova kampanja nije bila tek izborna utrka, nego referendum o „krhkom i neodrživom statusu quo“. Njegov program, koji uključuje zamrzavanje stanarina, gradske trgovine hranom, besplatan javni prijevoz i visoke poreze za bogate, bio je izravna poruka protiv politike kompromisa i pragmatizma. U konačnici je u drugom krugu glasanja osvojio 56,4 posto glasova, dok je Cuomo, unatoč dugoj političkoj karijeri, ostao na 43,6 posto. Za mnoge promatrače, to je bio jasan signal da su birači na ljevici umorni od centrističkog pristupa koji je dominirao Demokratskom strankom desetljećima.

Pad privlačnosti umjerenosti Od 1980-ih do danas, američka politika oscilirala je između konzervativne ekonomske paradigme Ronalda Reagana i „Trećeg puta“ Billa Clintona, koji je promovirao uravnotežen proračun, slobodnu trgovinu i reformu socijalnih davanja. Umjerenost se prodavala kao stabilnost. No, ekonomski podaci pokazuju suprotno. Prema Federalnim rezervama, udio najbogatijih jedan posto Amerikanaca u nacionalnom bogatstvu porastao je s 25 posto 1980. na gotovo 40 posto 2020., dok su plaće srednje i niže klase stagnirale. U istom razdoblju cijene stanovanja u gradovima skočile su 300 posto, daleko brže od prihoda. Gallupovi podaci potvrđuju trend: 1990-ih se više od 40 posto Amerikanaca izjašnjavalo kao politički umjereni, dok ih je danas tek 34 posto. Trump preoblikovao republikance Prvi veliki udar na umjerenost došao je s desnice. Donald Trump je 2016. godine osvojio republikansku nominaciju obećavajući borbu protiv posljedica globalizacije i ismijavajući vlastite stranačke vođe. Njegova pobjeda značila je kraj dominacije tradicionalnog konzervativnog establišmenta.

Danas je transformacija potpuna. Prema Gallupovom istraživanju iz 2025., čak 77 posto republikanaca izjašnjava se kao konzervativci, a broj umjerenih pao je na povijesno niskih 18 posto. Čak i dok mu popularnost u drugom predsjedničkom mandatu slabi, više od 85 posto republikanskih birača i dalje odobrava njegov rad. „Republikanci pokazuju gotovo potpuno jedinstvo u podršci Donaldu Trumpu. Usporedite to s porazom Mitta Romneyja 2012., kada je stranka bila bez kompasa“, izjavio je za Newsweek republikanski strateg Matt Klink. Marginalizacija starih vođa Republikanska stranka danas više ne poznaje svoje staro lice. Mitt Romney je politički marginaliziran, John McCain se do smrti 2018. otvoreno suprotstavljao Trumpu, dok je Liz Cheney izgubila mandat nakon što je kritizirala bivšeg predsjednika zbog napada na Kapitol. Paul Ryan se povukao iz Kongresa, a Marco Rubio sada sjedi u Trumpovoj administraciji kao državni tajnik. Trump je uspio ono što nitko prije njega nije – potpuno preoblikovati stranku u vlastiti odraz. Demokrati u raskoraku

Za razliku od republikanaca, Demokratska stranka još uvijek ne zna kojim putem krenuti. Establišment se drži opreza, što se vidjelo i nakon Mamdanijeve pobjede – ni guvernerka Kathy Hochul, ni senatori Chuck Schumer i Kirsten Gillibrand, ni vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries nisu mu dali podršku. To je izazvalo oštre kritike unutar progresivnog krila. „Patetično je da se vodeći demokrati ne mogu izjasniti u korist kandidata kojeg su izabrali demokratski glasači“, rekao je bivši Obamin govornik Jon Favreau u podcastu Pod Save America. Bernie Sanders upozorava da bi, ako se vrata ne otvore radničkoj klasi, progresivci mogli krenuti u izbore kao nezavisni kandidati. Politika kao borba, a ne kompromis