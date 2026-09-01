TIJEKOM MEĐUIZBORA

Američki general javio se pismom: Ne šaljem vojsku na biračka mjesta

I.H./Hina

01.09.2026 u 07:44

Dan Caine
Dan Caine Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
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Načelnik Združenog stožera general Dan Caine rekao je da američka vojska ne planira poslati savezno vojno osoblje ili pripadnike Nacionalne garde na biračka mjesta tijekom ovogodišnjih izbora na sredini mandata, izvijestio je Reuters u ponedjeljak

U pismu američkoj senatorici Elissi Slotkin, demokratkinji iz Michigana, general Caine rekao je da su izborna administracija i sigurnost i dalje u nadležnosti državnih i lokalnih dužnosnika.

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Caineovo pismo, koje je Reuters dobio na uvid, poslano je kao odgovor na zahtjev Slotkin koja je tražila jamstva od visokih vojnih čelnika, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, da se Trumpova administracija neće miješati u izbore u studenome.

Naglasivši da takvo raspoređivanje nije planirano, Caine je rekao da vojska nema planove zaplijeniti glasačke listiće, uređaje za glasanje ili drugi materijal vezan uz izbore.

Trump u Bijeloj kući
Trump u Bijeloj kući Izvor: EPA / Autor: ALLISON ROBBERT / POOL

"Nisam primio niti očekujem da ću primiti bilo kakvu nezakonitu naredbu u vezi s ulogom združenih snaga na predstojećim međuizborima u studenom 2026.", napisao je Caine. Pismo je primljeno 28. kolovoza, po riječima jednog dužnosnika.

Milijuni Amerikanaca trebali bi glasati 3. studenog na izborima za Kongres kao i izabrati guvernere i lokalne čelnike.

Demokrati, uključujući Slotkin, izrazili su zabrinutost da bi Trumpova administracija mogla pokušati poslati koristiti trupe ili drugo naoružano savezno osoblje u blizinu biračkih mjesta.

Ta je zabrinutost djelomično potaknuta Trumpovim izjavama iz svibnja kada je, upitan hoće li poslati trupe Nacionalne garde ili agente za imigraciju i carinu na biračka mjesta, rekao da će "učiniti sve što je potrebno kako bi osigurao poštene izbore".

Savezni zakon općenito zabranjuje raspoređivanje američkih vojnika na biračkim mjestima ili njihovo korištenje za nadziranje izbora, što odražava dugogodišnja ograničenja vezana uz sudjelovanje vojske u izbornom procesu, navodi Reuters.

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