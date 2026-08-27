odmah stupa na snagu

Napravio je to: Trump preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika

Bi. S. / Hina

27.08.2026 u 21:06

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah

Bijela kuća priopćila je da uredba nalaže američkom Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Dougu Burgumu da provedu promjenu imena.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

Ured kanadskog premijera Marka Carneyja još nije komentirao Trumpov potez.

Odluka dolazi nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade, pri čemu je svaka strana drugu optužila za neuspjeh.

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