Američki ministar poručio ruskom kolegi: 'Ništa dok ne završi rat u Ukrajini..'

Bessent se bilateralno sastao sa Siluanovom na rubu sastanka financijskih čelnika G20 u Ashevilleu u Sjevernoj Karolin i.

Prvi osobni nastup ruskog ministra financija na G20 od ruske invazije na Ukrajinu iziritirao je europske dužnosnike koji rade na dodatnim sankcijama protiv Rusije.

Ranije je američki dužnosnik rekao Reutersu da je fokus sastanka Bessenta i Siluanova bio mirovni plan predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu. Rusko ministarstvo financija objavilo je da su dvojica dužnosnika razgovarala o financijskoj suradnji u okviru G20.

Kada je Siluanov pokušao razgovarati o područjima od obostranog interesa, izvor je rekao da ga je Bessent prekinuo i kazao da "ništa nije moguće dok se rat ne završi".

SAD je uveo sankcije ruskim naftnim divovima u listopadu 2025., ali nakon što je američko-izraelski rat protiv Irana prekinuo opskrbu energentima kroz Hormuški tjesnac, Bessent je izdao dozvole kojima je omogućio prodaju ruske nafte pohranjene u tankerima kako bi se olakšala opskrba, šaljući dio sredstava Moskvi.