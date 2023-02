Američki avioni oborili drugi neidentificirani objekt u 24 sata. Što se dosad zna?

Neidentificirani objekt oboren je u subotu iznad sjeverne Kanade, što je treći put u tjedan dana da su američki borbeni zrakoplovi srušili objekte u zračnom prostoru Sjeverne Amerike, odnosno drugi leteći objekt koji su Sjedinjene Države oborile u samo 24 sata

U petak je američki F-22 oborio neidentificirani objekt u zračnom prostoru Aljaske, a prošlog su vikenda F-22 uz obalu Južne Karoline srušili kineski balon, za kojeg SAD tvrdi da služi za špijunažu, dok Kina tvrdi da je to civilni zrakoplov koji se koristi u istraživačke svrhe, uglavnom meteorološke, javlja CNN.

U najnovijem slučaju obaranja iznad kanadskog Yukona, objekt je srušio američki vojni lovac F-22, potvrdio je kanadski predsjednik Justin Trudeau.

Objekt je oboren projektilom AIM-9X s američkog F-22. S istim projektilom i borbenim zrakoplovom u petak je oboren neidentificirani objekt iznad Aljaske, a 4. veljače kineski nadzorni balon.

U ovom trenutku nema naznaka da neidentificirani objekti imaju bilo kakve veze s kineskim nadzornim balonom, ali čini se da su dužnosnici nacionalne sigurnosti diljem kontinenta i dalje nervozni, piše CNN, a prenosi N1.

Savezna uprava za zrakoplovstvo privremeno je bila zatvorila u subotu oko 16:20 po pacifičkom vremenu i dio zračnog prostora u Montani. NORAD je kasnije u priopćenju rekao da je do zatvaranja došlo zbog otkrivanja radarske anomalije, te da je NORAD poslao borbene zrakoplove da istraže.

Kako javlja CBS News, u istragu se uključuje i američki FBI koji će pomagati kanadskim službama.

Čini se da je riječ o cilindričnom objektu, manjem od kineskog balona za nadzor koji je prethodno oboren, rekla je kanadska ministrica obrane. “Objekt je letio na visini od otprilike 40.000 stopa, nezakonito je ušao u kanadski zračni prostor i predstavljao razumnu prijetnju sigurnosti civilnog leta”, dodala je.

“Ako je to bio još jedan kineski špijunski balon, to ukazuje da je Kina ili nekompetentna u upravljanju njima ili potencijalno namjerno provocira SAD”, rekao je Michael P. Mulroy, bivši dužnosnik Pentagona za The New York Times, dodajući da je važno da SAD i Kina u ovim trenucima održavaju izravnu komunikaciju, posebno između vojski.

Kineski dužnosnici priznali su da je prvi objekt, balon došao iz njihove zemlje, ali tvrde da je to bio civilni cepelin koji se uglavnom koristio za “meteorološka istraživanja”, piše Insider.

Kina se nije oglasila vezano uz objekte oborene u Kanadi i na Aljasci.

CNN je izvijestio da je anonimni izvor s informacijama o brifingu rekao da su piloti podijelili proturječna zapažanja o objektu, uključujući da je ometao njihove sustave i da nisu mogli objasniti kako je ostao u zraku.