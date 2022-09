Američka ministrica financija: Nafta će poskupjeti na zimu

Američka ministrica financija Janet Yellen u nedjelju je rekla da bi se Amerikanci mogli suočiti s porastom cijena na zimu kad EU značajno smanji kupovinu ruske nafte, dodavši da je gornja granica cijene koju je Zapad predložio za izvoz ruske nafte osmišljena kako bi se cijene držale pod kontrolom.

"To je rizik, a rizik je i to što radimo na ograničenju cijena kako bismo to pokušali riješiti", rekla je Yellen BBC-ju.