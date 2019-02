Aleksić: Najavljene izmjene Zakona o MPO i dalje su samo najava

Zastupnik stranke SNAGA Goran Aleksić u petak je na konferenciji za novinare upozorio da su najavljene izmjene Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (MPO) i dalje samo najava, da registar o MPO i dalje ne postoji, a zakonom propisani godišnji izvještaji su tek kozmetički prikaz neuspjeha s kašnjenjem od gotovo dvije godine

Kazao je i da su prije godinu dana ukazali na manjkavosti i propuste u liječenju, ali do danas nema nekih većih pomaka. Od ministra zdravstva Milana Kujundžića traže da ih uključi u radnu skupinu za izradu zakona, kako je i obećao.

Aleksićeva stranačka kolegica Katarina Turković Gulin napomenula je da su anestezija i analgosedacija omogućene u svim klinikama prilikom zahvata aspiracije jajnih stanica, laboratorijska dijagnostika radi se detaljnije, a renoviran je i odjel humane reprodukcije KB Osijek koji su prema podacima Ministarstva zdravstva isticali kao kliniku s najlošijim rezultatima u Hrvatskoj.

U suradnji s HZZO-om ostvarene su, kazala je, i administrativne promjene vezane za D1 uputnice radi lakšeg ostvarivanja prava na odabir liječnika i ustanove u kojoj se pacijent želi liječiti.

"Potaknuli smo te promjene, međutim, ministar zdravstva obećao nam je u svibnju prošle godine da će nas uključiti u radnu skupinu za izmjene zakona, no, to se do danas nije dogodilo, pa inzistiramo da nas uključe u tu radnu skupinu“, poručila je Turković Gulin.