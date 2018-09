Aleksandra Kolarić pobrojala kako smijeniti Bernardića u 12 koraka

Iako se špekulira da bi ovih dana šef SDP-a Davor Bernardić trebao otići s glavne funkcije u stranci, on je u intervjuu Novom listu jasno dao do znanja da to ne namjerava napraviti. Stoga je Aleksandra Kolarić pobrojala 12 koraka sukladnih stranačkom Statutu po kojima ga mogu smijeniti stranački kolege

'Kako prolaze dani i nižu se novi medijski istupi i nova događanja u SDP-u, postaje sve očitija neminovnost zaključka: Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, neće dati ostavku. Ni u kojem slučaju. Bez obzira koliko ga jučerašnji najbliži suradnici to lijepo zamolili, medijski pobunjenici izričito to od njega zahtijevali ili ga mediji razapinjali. Neće. Nikada, pa niti tada. To je stvarnost koju oligarhija još uvijek teško prihvaća, ali doći će, valjda, trenutak kada će neminovno prevladati stvarnost nad “wishful thinking” pristupom. Već danas je očito da je jedini način da SDP, ako takva odluka ima većinsku podršku, smijeni vlastitog predsjednika pokretanjem statutarnog mehanizma njegove smjene', napisala je Kolarić na Facebooku.

'Cijeli niz neistinitih informacije je pušten u javnost, od toga da je za saziv Konvencije potrebno 2/3 glasova Glavnog odbora (nije!), da predsjednika može smijeniti Glavni odbor (a ne može!), preko toga da se sve može riješiti već u rujnu(a ne može!), do toga da ćemo nakon hitne smjene Predsjednika već u listopadu imati izbore za novog predsjednika (a nećemo!). Cijeli ovaj niz netočnosti, nastao uslijed nepoznavanja Statuta, samo je povećao sveopću zbrku. Stoga sam pripremila kratak vodič u 12 koraka kroz proces statutarnog izglasavanja nepovjerenja predsjedniku SDP-a', pojašnjava Kolarić.



Proces je, dodaje, složen i prolazi kroz 12 koraka. 1. Tko može smijeniti Predsjednika SDP-a? Predsjednika SDP-a smijeniti može samo izvanredna Konvencija stranke. (čl.43. st.1). 2. Tko donosi odluku o održavanju izvanredne Konvencije? Odluku o održavanju izvanredne Konvencije donosi Glavni odbor (čl.43. st.3.) 3. Tko može predložiti Glavnom odboru da donese Odluku o održavanju izvanredne Konvencije? Prijedlog Glavnom odboru da donese Odluku o održavanju izvanredne Konvencije za izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku stranke mogu podnijeti Predsjednik SDP-a, Predsjedništvo SDP-a, najmanje 1/4 članova Glavnog odbora (26 članova GO) ili 5 županijskih odbora županijskih organizacija. (čl.43. st.2). Od ove 4 mogućnosti, najjednostavnija za provesti je da prijedlog za sazivanje izvanredne Konvencije Glavnom odboru podnese najmanje 26 članova Glavnog odbora. U Odluci o održavanju izvanredne Konvencije Glavni odbor definira broj članova Konvencije, način njihovog izbora i dnevni red Konvencije (čl.40. st.3.) 4. Koliko glasova Glavnog odbora je nužno za odluku o izvanrednoj Konvenciji? Odluku o održavanju izvanredne Konvencije Glavni odbor donosi većinom svih svojih članova tj. s 52 glasa (NE s 2/3 većinom članova, kao što se do sada često navodilo u medijima!). (čl.43. st.3.) 5. Je li moguća Konvencija već u listopadu? Konvencija se mora održati u roku od najmanje 45 do najviše 90 dana od dana donošenja Odluke Glavnog odbora o održavanju izvanredne Konvencije . (čl.40. st.5.) Realno, nemoguće je biti u skladu sa Statutom i održati Konvenciju već u listopadu. 6. Je li dovoljna odluka Glavnog odbora da se održi Konvencija? Nakon što Glavni odbor donese Odluku o održavanju izvanredne Konvencije, Konvenciju svojom odlukom saziva Predsjednik stranke. Odluka o sazivanju Konvencije definira datum održavanja i mjesto održavanja Konvencije (čl.40 st.4.)