Albanac po četvrti puta pobjegao iz talijanskog zatvora, pazite što je ovog puta izveo

B. S.

07.12.2025 u 18:46

tportal
Izvor: EPA / Autor: Matteo Corner
Bionic
Reading

41-godišnji Albanac Taulant Toma, koji je u Italiji osuđen na zatvorsku kaznu do 2048. godine, po četvrti je puta pobjegao iz zatvora u toj zemlji

Najnoviji bijeg ovaj je recidivist, osuđen za pljačku i trgovinu drogom, izveo u nedjelju iz zatvora visoke sigurnosti Opera u Milanu, u čijoj okolici ga od 8 sati traži policija.

Kako javljaju albanski mediji, Taulant je prerezao rešetke prozora ćelije i uz pomoć plahti vezanih u čvorove spustio se u unutarnje dvorište. Zatim se popeo preko zida koji okružuje zatvor i nestao bez traga.

Istražitelji analiziraju snimke sigurnosnih kamera kako bi detaljno rekonstruirali njegovo kretanje i otkrili kamo je mogao pobjeći.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Top Channel Albania

Ovo je četvrti Taulantov bijeg nakon što se malo 'primirio'. Prvi puta je, naime, pobjegao 2009. iz zatvora Terni, a ubrzo je ulovljen na seoskom imanju u pokrajini Pavia.

2013. je pobjegao iz zatvora u Parmi u društvu još jednog kolege zatvorenika, nakon čega je uhićen u Belgiji. Nekoliko mjeseci kasnije ponovo je pobjegao, a po četvrti puta je uhićen 2015.

'Nadamo se da će ovaj put Središnja istražna jedinica Kaznene policije i njezine teritorijalne podružnice uspjeti riješiti slučaj. Ali jasno je da više ne možemo raditi po principu krpanja rupa bez stvarnog i konkretnog programskog rješenja dostojnog civilizirane zemlje', rekao je Giannarino De Fazio, šef talijanskog sindikata pravosudnih policajaca.

Podsjetio je i da se u zatvoru Opera trenutno nalazi 1338 zatvorenika na 918 raspoloživih mjesta (prenapučenost od 153%), kojima upravlja samo 533 policajca, iako ih je potrebno najmanje 811 (manjak od 34%).

