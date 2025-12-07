Albanac po četvrti puta pobjegao iz talijanskog zatvora, pazite što je ovog puta izveo

Najnoviji bijeg ovaj je recidivist, osuđen za pljačku i trgovinu drogom, izveo u nedjelju iz zatvora visoke sigurnosti Opera u Milanu, u čijoj okolici ga od 8 sati traži policija.

Kako javljaju albanski mediji, Taulant je prerezao rešetke prozora ćelije i uz pomoć plahti vezanih u čvorove spustio se u unutarnje dvorište. Zatim se popeo preko zida koji okružuje zatvor i nestao bez traga.

Istražitelji analiziraju snimke sigurnosnih kamera kako bi detaljno rekonstruirali njegovo kretanje i otkrili kamo je mogao pobjeći.