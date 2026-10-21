POTVRDILI TESTOVI

Epidemija ebole širi se Afrikom: Potvrđen slučaj u još jednoj zemlji

M.Či./Hina

21.10.2026 u 08:14

Epidemija ebole
Epidemija ebole Izvor: EPA / Autor: DANIEL IRUNGU
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Nigerijska vlada izjavila je u utorak da je u glavnom gradu Abuji zabilježen slučaj ebole nakon što su laboratorijski testovi potvrdili virusnu infekciju

Ministar zdravstva Muhammad Ali Pate rekao je javnoj televiziji da je pacijentica doputovala iz Ugande u Istočnoj Africi.

Ugandsko ministarstvo zdravstva kasno u utorak izjavilo je da je pacijentica putovala u istočnu Demokratsku Republiku Kongo poslovno i da je početkom listopada prošla kroz Ugandu bez simptoma prije nego što je razvila simptome nakon dolaska u Nigeriju.

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Izbijanje ebole proglašeno je u Demokratskoj Republici Kongu sredinom svibnja i od tada je preraslo u drugu najveću epidemiju ikada u svijetu, uzrokovanu rijetkim sojem Bundibugyo.

Kenija je ovog mjeseca prijavila devet slučajeva ebole, a svi su povezani s osobom koja je putovala iz Konga.

Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo počela je mobilizirati podršku za Nigeriju, rekao je njezin čelnik Jean Kaseya.

„Ova epidemija ebole u Bundibugyu već je postala geografski najopsežnija u povijesti, pogađajući... zemlje raširene u tri regije Afrike“, rekao je Kaseya u objavi na X.

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