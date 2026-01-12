zajednički interes

Akrap objasno što će se dogoditi ako Danska aktivira članak 42. Ugovora o EU

12.01.2026 u 20:16

Gordan Akrap
Zajednički interes članica NATO-a je na testu, a ulaganja u OSRH su nužna i potrebna, istaknuo je u središnjem Dnevniku HRT-a Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman". Komentirao je i pretenzije SAD-a prema Grenlandu

Akrap je ustvrdio kako je zajednički interes SAD-a i ostalih zemalja članica NATO-a već duže vrijeme na testu.

Realno i hladne glave

'Zajednički interes je već duže vrijeme na testu. To je izazov s kojim se moramo realno i hladne glave suočiti. U budućnosti će možda biti potreban neki novi NATO, ali prvenstveno, na razini EU-a, potrebno je ojačati naše sposobnosti - obrambene i odvraćajuće', rekao je Akrap za HRT.

Upitan je li ovaj posjet redovita turneja ili provjera stanja, Akrap je odgovorio kako se u ovom periodu definiraju politike i djelovanja svake države članice.

vezane vijesti

'I jedno i drugo. U prosincu je Rutte obišao četiri ili pet zemalja saveznica. Ovaj mjesec će isto vjerojatno obići nekoliko. Činjenica je da su bilateralne komunikacije od ključne važnosti za definiranje određenih politika i djelovanja u situacijama koje se mogu očekivati u doglednoj budućnosti,' kazao je.

Komentirao je i pretenzije SAD-a prema Grenlandu.

'Teže je očekivati da će ih od moguće oružane agresije SAD-a na Grenland - koja je vrlo, vrlo neizvjesna - i mislim da uopće ne treba razmišljati o tome previše ozbiljno. Predsjednik Trump je takav i tako razmišlja da će on to radije kupiti nego što će izložiti vojsku. Američka vojska je već tamo. Ali da će Danska i neke druge države sasvim sigurno razmišljati o nekim odgovorima na razini EU-a, to je u svakom slučaju pozitivno. Ako Danska odluči aktivirati članak 42. Ugovora o Europskoj uniji, onda su zemlje članice obavezne pružiti svu pomoć u obrani, sigurnosti i zaštiti teritorijalnog suvereniteta Danske, a to je onda ozbiljan izazov za EU i NATO.

Objasnio je sličnosti i razlike između članka 42. Ugovora o Europskoj uniji i članka 5. NATO-a.

'Članak 42. je obvezujući, a članak 5. otvara mogućnost državama članicama da možda i ne sudjeluju u odgovoru', dodao je.

