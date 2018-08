'Ako ne bude izručenja, Hernadija možemo osuditi na život u Mađarskoj'

Nastavlja se igra mačke i miša između Hrvatske i Mađarske oko Zsolta Hernadija. Mađarski sud je u četvrtak opet odbio postupiti po europskom uhidbenom nalogu i izručiti Hernadija. Postavlja se pitanje koje su preostale pravne mogućnosti na raspolaganju Hrvatskoj da privede Hernadija na suđenje

Taj sud je procijenio da odluka državnog odvjetništva Mađarske o obustavi kaznene istrage, u kojoj je Hernadi ispitan samo u svojstvu svjedoka, ne može biti osnova za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga. No mađarski je sud opet odbio hrvatski zahtjev s istim obrazloženjem koje je Sud Europske unije odbacio te su dodali zaključak da Hernadi u Hrvatskoj ne bi imao pravično suđenje.

Sud Europske unije u Luksemburgu krajem srpnja donio je odluku da Mađarska nije imala pravo kada je odbila izvršiti europski uhidbeni nalog, kojim je Hrvatska nastojala doći do predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija , kojega se tereti da je s pet milijuna eura podmitio nekadašnjeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera u zamjenu za upravljačka prava u Ini.

Što se tiče mogućnosti da se žalimo Europskoj uniji ili Eurojustu , Šerić smatra da to ništa neće promijeniti jer Mađarska te odluke neće poštovati.

Šerić smatra da će vjerojatno doći do suđenja u odsutnosti.

'Od toga nema ništa jer Mađari i inače ne dozvoljavaju Europskoj uniji da im zadire niti u zakonodavnu niti pravosudnu sferu, tako da sumnjam da će imati ikakvog uspjeha naša aktivnost u odnosu na Mađarsku preko institucija Europske unije, ali to u svakom slučaju treba napraviti', navodi Šerić.

Kako komentira obrazloženje da Hernadi ne može biti izručen jer ne bi imao pravično suđenje u Hrvatskoj, pitali smo odvjetnika.

'To je hvatanje za slamku. Imamo puno suđenja koja smo preuzeli od Mađarske, prema mađarskim turistima, da tako kažem, od prekršaja do kaznenih djela. Svih ovih godina nikad se nisu žalili na to da je u bilo kojem predmetu narušeno pravično suđenje', naveo je Šerić.