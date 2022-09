Znanstvenici zapanjeni: Udaljeni planet radikalne orbite promijenit će način na koji promatramo binarne sustave

Plinoviti div koji kruži oko udaljene zvijezde mogao bi promijeniti način na koji zamišljamo nastanak egzoplaneta u binarnim sustavima

Problem pri formiranju ovakvog sustava je to što plinovitim divovima treba od pet do 10 milijuna godina kako bi akreirali sav plin iz akreacijskog diska koji ih okružuje, a trenutni modeli nalažu da bi takav disk u binarnom sustavu zbog razorne gravitacijske sile koju stvara druga zvijezda izdržao manje od milijun godina. Nadalje, u slučaju GJ 896AB, obje su zvijezde crveni patuljci, što znači da nemaju dovoljno sirovih materijala da formiraju divovske planete, no prisutnost plinovitog diva sugerira da je on u slučaju dvije zvijezde nastao na drukčiji način.

'Dodatno proučavanje ovog i sličnih sustava moglo bi nam pomoći dobiti važne uvide u načine na koje nastaju planeti u binarnim sustavima', rekao je Sanchez-Bermudez.