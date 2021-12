Znanstvenici upozoravaju: Dramatične promjene događaju se na ledenjaku Sudnjeg dana

Znanstvenici upozoravaju na dramatične promjene koje će se dogoditi na jednom od najvećih ledenjaka na Antarktici, i to u idućih pet do deset godina

Trenutno to ima ograničen utjecaj na razine mora, no količina leda koju još uvijek zadržava mogla bi je podići i do 65 centimetara.

Takav scenarij ne bi se trebao obistiniti u idućih nekoliko stoljeća, no znanstvenici upozoravaju da Thwaites reagira na globalno zagrijavanje u pojačanom ritmu.

'Dogodit će se dramatične promjene na prednjoj strani ledenjaka, i to u manje od deset godina. Sve objavljene i neobjavljene studije upućuju na to', rekao je profesor Ted Scambos, glavni u ovom projektu međunarodne suradnje.