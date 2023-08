Znanstvenici su otkrili neobičan svijet: Ovaj će nam planet objasniti kako je nastao Jupiter

Timmermans i kolege koristili su teleskope TRAPPIST-South/North (TRAnsiting Planets i PlanetesImals Small Telescope), SPECULOOS (Search for Planets EClipsing ULTracOOl Stars) i MuSCAT3 (Multicolor Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting Exoplanets) kako bi izmjereli planetarni signal u nekoliko valnih duljina i potvrdili prirodu udaljenog planeta.

Tim je također promatrao planet neposredno prije i nakon nestanka iza zvijezde domaćina, tijekom čega su primjetili da nije došlo do promjena u svjetlu te zaključili da je planet sam po sebi ne emitira. Planetarna priroda TOI-4860b dodatno je potvrđena spektroskopijom visoke rezolucije dobivenom IRD spektrografom na teleskopu Subaru pomoću kojeg su astronomi izmjerili da masa planeta iznosi 0,67 Jupiterove.

'Prema kanonskom modelu formiranja planeta, što manju masu zvijezda ima, manje je masivan disk materijala oko te zvijezde u kojem planeti nastaju', rekao je George Dransfield, doktorand sa Sveučilišta u Birminghamu.

'Budući da su planeti stvoreni iz tog diska, očekivalo se da se neće formirati planeti velike mase poput Jupitera, što nas je u ovom slučaju iznenadilo. TOI-4860 je naša prva potvrda i također zvijezda najmanje mase koja ugošćuje planet tako velike mase.' zaključuje Dransfield.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.