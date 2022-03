Znanstvenici otkrili: Moguće je pratiti stvaranje uspomena u mozgu

Istraživači su uspjeli izravno pratiti što se događa u mozgu kad nastaje emocijama nabijen odgovor koji se može zadržati godinama

U novoj studiji, objavljenoj u siječanjskom izdanju časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences, tim istraživača s University of Sounthern California opisao je kako su uspjeli vizualizirati nastanak uspomena u mozgu laboratorijske ribice.

Temeljem iskustava iz prethodnih istraživanja očekivali su kako će mozak ponešto promijeniti svoju neuralnu arhitekturu kako bi zabilježio uspomenu. Umjesto toga iznenadio ih je opseg nastalih promjena.