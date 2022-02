Tajna trojanskih asteroida: Znanstvenici otkrivaju zašto su važni ovi Zemljini suputnici u obilasku oko Sunca

Skriveni suputnici na Zemljinu obilasku oko rodne zvijezde nalaze se u stabilnoj orbiti te bi, pored otkrivanja povijesti našeg sustava, u jednom trenu mogli poslužiti za puno više toga

Kasnije je skupina stručnjaka odlučila one koji slijede Jupiter nazvati trojanskim imenima poput Hektora, a one ispred grčkim imenima poput Ahila.

Uz pomoć ovih podadaka tim predvođen planetarnim znanstvenikom Tonijem Santana-Rosom sa Sveučilišta Alicante u Španjolskoj objavio je da će 2020 XL₅ nastaviti putovati oko Sunca idućih nekoliko tisuća godina i to zahvaljujući Lagrangeovim točkama, stabilnim poljima smještenima između gravitacija dva masivna objekta - u ovom slučaju Zemlje i Sunca, piše The Next Web .

Ima ih još!

Premda se pretpostavlja da 'zemaljskih Trojanaca' ima puno više, problem je to što ih se jako teško može prepoznati - vidljivi su samo u ranu zoru ili kasno popodne, a razlog za to što su nam posebno zanimljivi njihovo je podrijetlo. Trojanci nemaju konstantu orbitu, što znači da nisu mogli nastati kao ostatak Zemljinog oblikovanja, već su do nas doputovali tek kasnije.

Tako 2020 XL₅ izgleda kao asteroid C-klase, što znači da je bogat ugljikom te predstavlja uzorak građevnog materijala starog Sunčevog sustava.

Potencijal za eventualno rudarenje, bar u slučaju asteroida 2020 XL₅, vrlo je slab s obzirom na to da za dolazak do njegove orbite treba potrošiti puno goriva zbog potrebe za brojnim izmjenama brzine. Zemaljski Trojanci mogu poslužiti za drugu svrhu, a to je polazna točka za daljnje letove u svemir. Zbog svojih malih masa oni mogu poslužiti kao temelji za zvjezdana gradilišta, s kojih bi se jednog dana, zahvaljujući smanjenoj gravitaciji, moglo puno lakše uzletjeti nego sa Zemlje. Možda bi čak, naglašava Santana-Ros, mogli poslužiti za rudarenje.