Milijunske štete: Pogledajte kako solarne oluje mogu uništiti Zemljine satelitske sustave

Solarne oluje svemirsko su nevrijeme koje u idealnim okolnostima može zamaljskim električnim uređajima uzrokovati zbilja ozbiljnu štetu

SpaceX je 4. veljače u sklopu internetskog projekta Starlink lansirao 49 satelita, samo da bi većinu njih izgubio svega nekoliko dana kasnije. Razlog za havariju koja je kompaniju koštala više od 50 milijuna dolara velika je geomagnetska oluja koju je uzrokovalo Sunce.

Geomagnetske oluje nastaju kad svemirsko vrijeme pogađa i vrši interakciju sa Zemljom. Svemirsko vrijeme stvaraju promjene unutar Sunca izbacujući elektrone, protone i druge čestice u svemir. U trenu u kojem svemirsko vrijeme stigne do Zemlje ono pokreće niz složenih procesa koji mogu uzrokovati probleme svemu što se nalazi u orbiti. Inženjeri diljem svijeta rade na razumijevanju ovih rizika i razvoju tehnologija koje će satelitske sustave u jednom trenu moći i zaštititi.

Koji je uzrok svemirskog vremena?

Sunce u svemir neprestano izbacuje određenu količinu nabijenih čestica - riječ je o pojavi koju zovemo solarni vjetar. Solarni vjetar također nosi svoje magnetsko polje. Lokalizirane promjene na Suncu mogu uzrokovati intenzivne usmjerene izboje. Ako se Zemlja pronađe na njihovom putu, nastat će geomagnetska oluja, objašnjava The Next Web.

Dva najčešća uzroka geomagnetskih oluja su koronalni izbačaj mase (eksplozije plazme na Sunčevoj površini) i solarni vjetar koji 'bježi' kroz koronalne rupe (mjesta na kojima je vanjska atmosfera Sunca vrlo tanka). Brzina kojom plazma dolazi do Zemlje igra vrlo veliku ulogu - što je brža, to je geomagnetska oluja snažnija. 'Obični' solarni vjetar putuje brzinom od 1.448.406 kilometara na sat, a jaki solarni vjetrovi idu do pet puta brže.

Najsnažnija geomagnetska oluja u poznatoj povijesti dogodila se u rujnu 1895., kad je velika količina čestica pogodila Zemlju i uzrokovala električne izboje u telegrafskim žicama te su oni doslovno protresli operatere za uređajima, a u ekstremnim slučajevima zapalili su opremu za telegrafiju. U slučaju da geomagnetska oluja ovakve veličine pogodi Zemlju, mogla bi uzrokovati štetu od oko dva bilijuna dolara.