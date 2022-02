Fascinantno otkriće: Astronomi su prvi put uspjeli snimiti 'nevidljivu' crnu rupu, a evo čemu bi nas to moglo naučiti

Najnovije otkriće pružit će više informacija o umirućim zvijezdama i procesima koji ih s vremenom pretvaraju u neke od najdestruktivnijih pojava u poznatom svemiru

Astronomi su 2019. prvi put snimili crnu rupu zahvaljujući blistavom prstenu okolnog materijala, no ako oko sebe nemaju disk užarene tvari, prilično ih je teško otkriti. Zahvaljujući novom znanstvenom radu, koji doduše još čeka službenu recenziju, snimanje crnih rupa moguće je na drugi način.

Crne rupe su ostaci velikih zvijezda te su izuzetno guste, a gravitacija im je toliko jaka da im ništa ne može pobjeći - čak ni svjetlost. Astronomi koji su proučavali crne rupe nastavljaju to raditi zato što novim saznanjima o njima više učimo o načinima na koje zvijezde umiru. Mjerenjem mase crnih rupa možemo otkriti više o posljednjim trenucima zvijezda - urušavanju njihovih jezgri i izbacivanju njihovih vanjskih slojeva, piše The Next Web.

Premda su crne rupe po definiciji nevidljive, moguće ih je prepoznati kad vrše interakciju s okolnim objektima. Do danas smo otkrili stotine malih crnih rupa zahvaljujući njihovoj interakciji s okolnim zvijezdama.