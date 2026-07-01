Znanstvenici napokon riješili misterij 'Krvavih slapova' na Antarktici

Usred ledene pustinje Antarktike nalazi se jedan od najneobičnijih prirodnih fenomena na Zemlji – ledenjak iz kojeg teče crvena voda. Znanstvenici već više od stoljeća pokušavaju objasniti taj misteriozni prizor poznat pod nazivom Krvavi slapovi (Blood Falls), a novo istraživanje napokon je otkrilo kako nastaje ova neobična pojava

Krvavi slapovi nalaze se na ledenjaku Taylor u istočnom dijelu Antarktike. Australski geolog Griffith Taylor prvi ih je zabilježio još 1911. godine te je tada pretpostavio da crvenu boju uzrokuju alge. No pokazalo se da je bio u krivu, prenosi Science Alert. Znanstvenici danas znaju da se iza jezivog prizora krije slana voda bogata željezom, zarobljena duboko ispod ledenjaka prije najmanje 1,5 milijuna godina. Riječ je o ostatku drevnog morskog bazena koji je ostao odsječen od oceana kada se ledenjak proširio i zatvorio ga pod debelim slojem leda. Tijekom milijuna godina voda je postajala sve slanija, pretvarajući se u 'slanicu' koja se zbog visokog udjela soli ne može smrznuti čak ni na temperaturama znatno nižima od ništice. Kada ta voda izbije na površinu i dođe u dodir s kisikom, željezo u njoj oksidira, odnosno hrđa, zbog čega slapovi poprimaju karakterističnu crvenu boju.

Jedna od najvećih zagonetki Jedna od najvećih zagonetki desetljećima je bila kako ova slana voda uspijeva prodrijeti kroz stotine metara slojeva ledenjaka. Tim istraživača sa Sveučilišta Alaska Fairbanks još je 2017. godine pomoću radarskih mjerenja otkrio mrežu skrivenih kanala pod pritiskom kroz koje 'salamura' putuje gotovo 300 metara prema površini. Istraživači su pritom otkrili još neobičniji proces. Naime, velika količina soli snižava točku smrzavanja vode, omogućujući joj da ostane tekuća. Osim toga, kada se dio vode ipak smrzne, oslobađa toplinu koja zagrijava okolni led i održava prolaze otvorenima. 'Taylorov ledenjak sada je najhladniji poznati ledenjak na Zemlji kroz koji voda kontinuirano teče', objasnila je glaciologinja Erin Pettit.