SUPER-PUFOVI

Otkrivena su dva planeta, veća od Jupitera, s gustoćom poput šećerne vate

Miroslav Wranka

30.06.2026 u 09:02

Umjetnički prikaz super-puff planeta
Umjetnički prikaz super-puff planeta Izvor: Wikipedia / Autor: Pablo Carlos Budassi
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Dva planeta koja kruže oko zvijezde udaljene 1110 svjetlosnih godina najveći su ikad pronađeni egzoplaneti s gustoćom nižom od šećerne vate

Astronomi su otkrili par divovskih planeta lakših od šećerne vate ili 'super-pufova', veličine Jupitera koji kruži oko zvijezde udaljene više od 1000 svjetlosnih godina.

Perolaki dvojac najveći su ikad pronađeni egzoplaneti s tako niskom gustoćom, što ih čini najlakšim poznatim planetima svoje veličine.

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Njihovu je gustoću moguće usporediti s grudvicom pjene za brijanje. Jupiter je, za usporedbu, do 35 puta gušći od ovog para. Rezultati istraživanja objavljeni su u Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Planeti su vjerojatno bijeli ili plavi, ovisno o naoblaci. Vjerojatno se uglavnom sastoje od vodika i helija, iako će biti potrebna naknadna promatranja putem NASA-inog svemirskog teleskopa James Webb kako bi bio potvrđen njihov kemijski sastav.

Otkrivena NASA-inim satelitom TESS, dva planeta kruže oko zvijezde u južnom zviježđu Volans, poznatom kao leteća riba, udaljenom oko 1110 svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina je otprilike 9,7 bilijuna kilometara.

Super-pufovi se smatra rijetkima. Manje od 40 ih je potvrđeno među gotovo 6300 egzoplaneta koje je NASA do danas katalogizirala. Smatra se kako se formiraju u diskovima bogatim plinom oko novorođenih zvijezda, s vremenom odbacujući velik dio svog materijala, piše Euro News.

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