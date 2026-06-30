Otkrivena su dva planeta, veća od Jupitera, s gustoćom poput šećerne vate

Perolaki dvojac najveći su ikad pronađeni egzoplaneti s tako niskom gustoćom , što ih čini najlakšim poznatim planetima svoje veličine.

Astronomi su otkrili par divovskih planeta lakših od šećerne vate ili 'super-pufova', veličine Jupitera koji kruži oko zvijezde udaljene više od 1000 svjetlosnih godina.

Njihovu je gustoću moguće usporediti s grudvicom pjene za brijanje. Jupiter je, za usporedbu, do 35 puta gušći od ovog para. Rezultati istraživanja objavljeni su u Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Planeti su vjerojatno bijeli ili plavi, ovisno o naoblaci. Vjerojatno se uglavnom sastoje od vodika i helija, iako će biti potrebna naknadna promatranja putem NASA-inog svemirskog teleskopa James Webb kako bi bio potvrđen njihov kemijski sastav.

Otkrivena NASA-inim satelitom TESS, dva planeta kruže oko zvijezde u južnom zviježđu Volans, poznatom kao leteća riba, udaljenom oko 1110 svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina je otprilike 9,7 bilijuna kilometara.

Super-pufovi se smatra rijetkima. Manje od 40 ih je potvrđeno među gotovo 6300 egzoplaneta koje je NASA do danas katalogizirala. Smatra se kako se formiraju u diskovima bogatim plinom oko novorođenih zvijezda, s vremenom odbacujući velik dio svog materijala, piše Euro News.