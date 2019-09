Želite zaslon na Galaxyju S10 držati dulje uključenim? Donosimo dva trika

Nekoliko je značajki pomoću kojih možete regulirati koliko dugo je zaslon Samsungovog top modela uključen. Ove dvije su jednostavne i praktične

Samsungov Galaxy S10 nudi nekoliko zanimljivih značajki pomoću kojih možete zadržati zaslon uključenim.

Jedna od njih - Always On Display - prikazat će pojedinosti poput vremena, datuma i raznih obavijesti i dok mobitel miruje. Po početnim postavkama nije doista stalno uključena, ali to je jednostavno promijeniti.

Također možete zaslon namjestiti tako da je aktivan svaki put kad gledate u njega. Donosimo upute kako namjestiti obje postavke.