Želite snimiti sliku ekrana na vašem Macu? Isprobajte ove trikove

Kupili ste novi Mac ili na njega prelazite s Windowsa? U ovom vodiču pokazat ćemo vam kako na MacOS-u možete snimiti sliku cijelog ekrana ili samo njegovog dijela.

Sučelje MacOS-a, premda elegantno, mnoge korisnike (pogotovo one koji prelaze s Windowsa) zna dovesti do ludila. Jedna od osnovnih funkcija sustava, snimanje slike ekrana, krije se iza nekoliko kratica te je, premda malo drukčija od one u Windowsima 10, brza i jednostavna. Evo kako ju možete koristiti.

Snimanje cijelog ekrana

Za snimanje slike cijelog ekrana, samo pritisnite Cmd+Shift+3. Snimljena slika bit će pohranjena na radnu površinu vašeg računala i to u PNG formatu.

Ako sliku želite snimiti na međuspremnik (clipboard) i snimiti ju negdje drugdje umjesto da ju automatski pohranite na desktop? U gornju kombinaciju samo dodajte Control tipku - dakle pritisnite Control+Cmd+Shift+3. Nakon ovoga samo zalijepite sliku u mapu ili dokument pritiskom na Command+V.