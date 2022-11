Želite sami sebi poslati poruku u WhatsAppu? Uskoro stiže jednostavno rješenje

Najnovija opcija 'Message Yourself' korisnicima WhatsAppa omogućava jednostavno slanje brzih bilješki, rasporeda i liste za kupnju na vlastiti račun

Korisnici će pri otvaranju novog razgovora sami sebe moći vidjeti na vrhu liste kontakata. Pritiskom prsta na kontakt ući će u ragovor unutar kojeg će poruke moći slati sebi samima. Premda je službena značajka stigla tek nedavno, korisnici su već neko vrijeme koristili zaobilaznu metodu kojom su sami sebi slali poruke uz pomoć značajke 'klikni da razgovaraš' (click to chat).

Korisnici s dolaskom nove nadogradnje također mogu poruke poslane sebi staviti na vrh liste razgovora, piše TechCrunch.

WhatsAppov rival Signal ima značajku pod imenom Note to Self koja radi istu stvar. Za razliku od WhatsAppa, Signal ne stavlja vaš profil na vrh liste primateja, što znači da morate potražiti kontakt 'Note to Self' da biste ga počeli koristiti.