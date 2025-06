Iran poziva građane da izbrišu WhatsApp: 'Špijuniraju i šalju podatke Izraelcima!'

No Gregory Falco, izvanredni profesor inženjerstva na Sveučilištu Cornell i stručnjak za kibernetičku sigurnost, upozorava da je već dokazano kako je moguće pristupiti tzv. metapodacima vezanima uz korištenje WhatsAppa, a ti se podaci ne šifriraju. 'Može se doći do spoznaja o tome kako ljudi koriste aplikaciju, i to je dugogodišnji problem zbog kojeg neki korisnici odbijaju koristiti WhatsApp', rekao je Falco.

Dodatni izazov predstavlja i pitanje podatkovnog suvereniteta. Naime, podatkovni centri koji pohranjuju podatke o korisnicima aplikacije u nekoj zemlji često se ne nalaze unutar te iste zemlje. Falco pojašnjava da je sasvim realno pretpostaviti kako podaci iranskih korisnika WhatsAppa nisu pohranjeni u Iranu.

'Zemlje moraju imati vlastitu infrastrukturu za pohranu i obradu podataka unutar svojih granica, koristeći vlastite algoritme. Sve je teže imati povjerenja u globalnu infrastrukturu za prijenos i obradu podataka', zaključuje Falco.



Iran je tijekom godina blokirao pristup brojnim društvenim mrežama, no mnogi građani i dalje im pristupaju putem proxy poslužitelja i VPN-a. WhatsApp i Google Play bili su blokirani 2022. tijekom masovnih prosvjeda zbog smrti žene koju je pritvorila iranska moralna policija. Ta zabrana ukinuta je krajem prošle godine. WhatsApp je, uz Instagram i Telegram, bio jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje u Iranu.