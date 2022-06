Zbunjuju vas tehničke kratice vezane uz računala i internet? Zapamtite objašnjenja najvažnijih

Bitovi, bajtovi, RAM, ROM, FPS, Hz... Ponekad je teško snaći se u šumi kratica koje se često koristi kad je riječ o računalima i internetu

U praktičnom smislu, postoji još jedna velika razlika. Uređaji s memorijom za pohranu kao što su SSD, HDD i RAM koriste bajtove kao standardnu mjernu jedinicu, dok mrežni uređaji poput adaptera za mreže Wi-Fi, mrežnih kartica i modema za to koriste bitove.

Uz to, B kao oznaka za bajtove se u kraticama piše velikim slovom, a za bitove se koristi malo slovo b. Recimo, 10 megabajta piše se 10 MB, deset megabita po sekundi 10 Mbps.

2) CPU, GPU i TPU

CPU je kratica za Central Processing Unit, procesor koji služi kao svojevrstan mozak računala. Povezuje hardver sa softverom i upravlja svim funkcionalnostima vašeg računala.

GPU (Graphical Processing Unit) je procesor koji upravlja zadaćama vezanima uz obradu i prikaz grafike. Ponekad je ugrađen u CPU, ponekad dolazi zasebno (posebno u uređajima s kojima želite raditi nešto zahtjevnije).

TPU (Tensor Processor Unit) je procesor koji služi za obavljanje velikog broja izračuna za umjetnu inteligenciju, algoritme i u druge svrhe. Obično ih se izrađuje po mjeri za aplikacije poput Googleovog TensorFlowa.

3) RAM i ROM

RAM (Random Access Memory) je memorija koja služi za kratkotrajnu pohranu programa i podataka. Biva obrisana kad isključite ili ponovno pokrenete svoj računalni sustav.

ROM (Read-Only Memory) je memorija koja trajno čuva podatke, poput vašeg čvrstog diska ili SSD-a. Ili barem dok ju ne obrišete.

4) FPS i Hz

FPS (Frames Per Second) označava koliko sličica računalo može obraditi u jednoj sekundi. Što je taj broj veći, to prikaz slike na zaslonu ide glatkije.

Hz je kratica za herc i oznašava učestalost osvježavanja zaslona. Što češće zaslon biva osvježen, to bolje.

5) 32- i 64-bita

Kao što smo već spomenuli, bitovi su jedinice računalne memorije. 32- i 64-bita označavaju vrste računalne arhitekture koje se razlikuju po sposobnosti obrade podataka.

32-bitna arhitektura je pogodnija za manje sustave sa četiri gigabajta radne memorije ili manje. 64-bitna arhitektura može obraditi puno više podataka u sklopu jedne operacije i bolje paše uz računala jačih hardverskih specifikacija, namijenjena za obavljanje više zadaća odjednom

6) SRAM i DRAM

Static RAM (SRAM) i Dynamic RAM (DRAM) su vrste kratkotrajne memorije koje se razlikuju po arhitekturi. SRAM je brži nego DRAM i troši manje energije. DRAM je jeftiniji. SRAM se koristi u memoriji za privremenu pohranu, a DRAM u glavnoj memoriji.